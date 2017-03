Mở rộng hợp tác an ninh quốc tế

Trong xu thế đó Việt Nam đã chủ động tham gia tích cực vào quá trình hội nhập, đem lại cho nền kinh tế quốc gia nhiều lợi ích và cũng đặt nước ta trước những thách thức lớn trong nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia và giữ gìn trật tự xã hội.

Để góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ trên, công tác công an nói chung, công tác đối ngoại và hợp tác quốc tế nói riêng trong năm 2009 đã có những đóng góp quan trọng trong việc tạo dựng môi trường quốc tế thuận lợi để thúc đẩy công cuộc đổi mới thành công, trong đó quan hệ hợp tác với các nước trong và ngoài khu vực ngày càng được mở rộng, hình thức hợp tác ngày càng phong phú, đa dạng. Với an ninh, cảnh sát, nội vụ các nước láng giềng, trong năm qua được đánh dấu bằng nhiều sự kiện có ý nghĩa trên con đường phát triển, quan hệ hợp tác ngày càng toàn diện, chặt chẽ, có hiệu quả trên các lĩnh vực chính trị, nghiệp vụ và đối ngoại.

Bộ trưởng Lê Hồng Anh (người đứng giữa) đón tiếp Giám đốc an ninh Nga Fradkov M.E

Lãnh đạo cấp cao của các nước thường xuyên có các cuộc gặp gỡ để trao đổi các nội dung, biện pháp tăng cường hợp tác, các bên đã phối hợp tổ chức thành công các hội nghị cấp Bộ về hợp tác phòng chống tội phạm: Việt-Trung, Việt-Lào, Việt Nam-Campuchia; việc tổ chức thành công các hội nghị trên có ý nghĩa rất quan trọng, không chỉ có tác dụng tích cực cho công tác đấu tranh với các loại tội phạm ở mỗi nước mà còn ảnh hưởng, tác động sâu rộng đến công tác phòng chống tội phạm trong toàn khu vực.

Đặc biệt với Bộ An ninh Lào, lực lượng công an hai nước từ Bộ đến các địa phương đã phối hợp chặt chẽ, giúp nhau đảm bảo tốt an ninh, trật tự Đại hội thể thao Đông Nam Á lần thứ 25. Với các nước khác trong khu vực ASEAN, năm qua cũng có những bước tiến tích cực, nhất là với Cảnh sát Thái Lan, Indonesia, Singapore, Philippines, các bên đã trao đổi nhiều đoàn cấp cao sang làm việc, trao đổi nhiều nội dung, đề xuất nhiều hình thức hợp tác thiết thực.

Trong quan hệ với các nước bạn bè truyền thống như Nga, Cuba, Belarus, các bên đã cử nhiều đoàn sang trao đổi kinh nghiệm, mở các khoá bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên đề về phòng chống tội phạm, ứng dụng khoa học công nghệ cho cán bộ Công an Việt Nam. Với cơ quan thực thi pháp luật của các nước phát triển được đánh dấu bởi nhiều bước tiến quan trọng trong việc thiết lập các mối quan hệ hợp tác, tăng cường trao đổi thông tin, giúp đào tạo bồi dưỡng chuyên đề, hợp tác trong việc đấu tranh chống các loại tội phạm có tính toàn cầu. Trong đó phải kể đến chuyến thăm làm việc tại Hoa Kỳ của Bộ trưởng Lê Hồng Anh và kết quả các cuộc đàm phán, ký kết các Hiệp đinh tương trợ tư pháp hình sự với Anh, Hàn Quốc; Hiệp định, thoả thuận hợp tác với Pháp, Australia...

Ngoài các hoạt động trên, Bộ Công an Việt Nam đã cử hàng trăm đoàn, trong đó có nhiều đoàn cấp cao đi thăm làm việc với lãnh đạo các cơ quan hữu quan của các nước Nga, Australia, Nhật Bản, Phần Lan, Hà Lan, Áo và đón gần 100 đoàn các cấp khác nhau của các nước vào để trao đổi phát triển mở rộng các nội dung hợp tác phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia, ma tuý, khủng bố quốc tế, buôn bán phụ nữ và trẻ em, dự hội nghị. Các hoạt động tiếp xúc đối ngoại của lãnh đạo Bộ Công an với các đoàn khách quốc tế, với các nhà ngoại giao các nước trong năm qua cũng diễn ra sôi động đã góp phần quan trọng tăng cường sự hiểu biết tin cậy lẫn nhau, thúc đẩy hợp tác, tạo môi trường hoà bình, ổn định cho công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Trên lĩnh vực hợp tác phòng chống tội phạm, lực lượng công an đã bám sát các yêu cầu, chủ động phối hợp chặt chẽ với các Bộ, ngành tăng cường thúc đẩy phát triển quan hệ hợp tác để nắm tình hình nhằm làm rõ hơn về đối tượng, đối tác, nội dung hợp tác và các biện pháp bảo vệ an ninh quốc gia trong tình hình mới.

Đồng thời đã tích cực chủ động phối hợp với các đối tác tiến hành các hình thức, biện pháp thích hợp để đẩy mạnh việc trao đổi tình hình, tổ chức các cuộc làm việc, hội nghị, chuyên đề bàn nội dung hợp tác, chia sẻ thông tin, do vậy đã nắm bắt kịp thời được nhiều thông tin, tài liệu về tình hình tội phạm, các đường dây tổ chức tội phạm cũng như thủ đoạn hoạt động của chúng, chủ động đề ra các biện pháp kiểm soát tình hình, triển khai các biện pháp phòng ngừa và đấu tranh có hiệu quả. Trong đó, thông qua kênh ngoại giao, kênh hệ thống sỹ quan liên lạc cảnh sát nước ngoài tại Việt Nam, kênh Interpol, Aseanapol, lực lượng Công an Việt Nam đã tiếp nhận và xử lý gần 2.000 lượt thông tin liên quan đến phòng chống tội phạm có yếu tố nước ngoài, trong đó có hơn 600 lượt thông tin về tội phạm hình sự, 700 lượt thông tin về tội phạm ma tuý và kinh tế. Đã phối hợp với cơ quan thực thi pháp luật nước ngoài, các tổ chức quốc tế phát hiện điều tra, làm rõ gần trăm vụ án hình sự, điển hình như một số vụ cướp giật, trộm cắp tài sản xảy ra tại các thành phố lớn, đối tượng mang quốc tịch các nước châu Phi, Thổ Nhĩ Kỳ, Indonesia.

Trong đấu tranh với tội phạm ma tuý có yếu tố nước ngoài liên quan đến Việt Nam, năm qua mặc dù còn diễn biến phức tạp, nhưng lực lượng công an đã phối hợp với các đối tác làm rõ nhiều đầu mối quan trọng và phá thành công nhiều đường dây buôn bán ma tuý lớn, với những hình thức thủ đoạn hoạt động ngày càng tinh vi, đối tượng là người nước ngoài đã câu kết với các đối tượng trong nước lấy danh nghĩa xuất khẩu hàng hoá để vận chuyển ma tuý hoặc chuyển qua đường bưu điện, như thủ đoạn cất giấu trong container vận chuyển trái phép 8,8 tấn cần sa bị bắt ở Quảng Ninh.

Trong lĩnh vực đấu tranh với tội phạm hình sự có yếu tố nước ngoài, lực lượng công an đã chủ động triển khai phối hợp với các đối tác đấu tranh tích cực, nhiều đường dây buôn bán phụ nữ xuyên quốc gia được phát hiện, ngăn chặn kịp thời và bắt giữ được nhiều đối tượng phạm tội. Với các vụ án kinh tế, đã phát hiện ngăn chặn hơn trăm vụ lừa đảo, đối tượng là người nước ngoài và Việt kiều về Việt Nam để lừa đảo với thủ đoạn hứa hẹn cho các doanh nghiệp vay vốn để kinh doanh sau đó chiếm đoạt tiền đặt cọc.

Trong hoạt động tương trợ tư pháp, Công an Việt Nam đã triển khai thực hiện nghiêm túc các cam kết đã thoả thuận, đã phối hợp với các đối tác xác minh làm rõ nhiều vụ việc đối tượng là người nước ngoài hoặc người Việt Nam định cư ở nước ngoài có liên quan đến hoạt động phạm tội, trong đó có nhiều đối tượng là người nước ngoài phạm tội trốn vào Việt Nam, qua thông tin trao đổi, lực lượng Công an Việt Nam đã bắt giữ kịp thời và trao trả cho cảnh sát các nước Hàn Quốc, Anh… đồng thời Công an Việt Nam đã tiếp nhận và dẫn độ về Việt Nam nhiều đối tượng là người Việt phạm tội lẩn trốn ở nước ngoài, qua đó đã phục vụ có hiệu quả công tác điều tra, truy tố, xét xử của các cơ quan bảo vệ pháp luật của Việt Nam.

Đáng chú ý thông qua các hoạt động đối ngoại, lực lượng Công an Việt Nam đã tạo dựng được nhiều mối quan hệ tốt đẹp với các đối tác, do vậy đã có tác dụng rất tích cực trong việc trao đổi các đoàn, các đối tác tiếp nhận hàng trăm cán bộ công an đi nâng cao trình độ, giúp đỡ vật tư kỹ thuật, chuyển giao kỹ thuật công nghệ mới, giải quyết kịp thời có hiệu quả các yêu cầu về hợp tác phòng chống tội phạm.

Trong hoạt động hợp tác đa phương, đã chủ trì tổ chức thành công nhiều hội nghị lớn: Hội nghị Aseanapol-29; Hội nghị cấp Bộ trưởng về phòng chống ma tuý giữa các nước Việt Nam-Lào-Campuchia, Phối hợp với EU tổ chức Hội thảo về di cư, phối hợp với Pháp tổ chức Hội thảo về chống mại dâm và du lịch tình dục… Đã cử các đoàn cấp cao đi dự Hội nghị: Đại hội đồng Interpol, Hội nghị thường niên các quan chức cấp cao ASEAN chống tội phạm xuyên quốc gia, Hội nghị cấp Bộ trưởng và Hội nghị chuyên viên cao cấp các nước tiểu vùng sông Mê Kông; Hội nghị tương trợ tư pháp hình sự giữa các nước ASEAN… Với việc bắt nhịp nhanh, đáp ứng kịp thời các yêu cầu trao đổi, xử lý thoả đáng nhiều vấn đề quốc tế phức tạp, lực lượng Công an Việt Nam đã đề xuất và triển khai có hiệu quả một số sáng kiến thiết thực, thể hiện rõ trách nhiệm của một thành viên được các nước đánh giá cao trên các diễn đàn quốc tế và khu vực.

Theo Ngọc Lân (ANTĐ)