Việt Nam trung bình mỗi năm có khoảng 880 ngàn trường hợp tai nạn thương tích với hơn 33 ngàn người chết. Trong đó, 50% là do tai nạn giao thông, 20% do chết đuối, 10% tự tử và 5% tai nạn lao động. Đặc biệt, chết ở trẻ em chiếm tỷ lệ 22,3% trong tổng số cái chết do tai nạn thương tích trên toàn quốc.