Mỗi ngư dân sẽ thành một chiến sĩ hải quân

Bên hành lang quốc hội: Phó Đô đốc, Tư lệnh quân chủng Hải quân, trung tướng Nguyễn Văn Hiến: Hãy luôn nhớ Hoàng Sa là của chúng ta Từ ngày có chiến lược biển, đảo thì ngân sách biển, đảo đã được cải thiện thêm. Nhưng hiện nay chúng ta phải tiến mạnh ra biển, muốn làm giàu từ biển thì chúng ta phải tăng ngân sách hơn nữa. Ngân sách cho cả lực lượng khai thác biển xa bờ, kể cả lực lượng bảo vệ biển để đáp ứng được chiến lược biển. Riêng việc bảo vệ ngư dân ở những vùng biển của ta thì phải bảo vệ vững chắc để ngư dân hoạt động một cách an toàn. Còn vùng biển đang có tranh chấp thì chúng ta nên hoạt động, tôn trọng Tuyên bố chung về ứng xử biển Đông (DOC). Điều đó có nghĩa là chúng ta không dùng vũ lực mà giữ nguyên hiện trạng, giải quyết bằng đàm phán hòa bình. Chúng ta tiếp tục đấu tranh để khẳng định chủ quyền lâu dài. Đời con, đời cháu vẫn phải tiếp tục khẳng định chủ quyền. Hãy luôn nhớ rằng “Hoàng Sa là của chúng ta”. Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng-An ninh Lê Quang Bình: Tăng ngân sách cho quốc phòng-an ninh là cần thiết Tôi mừng khi Quốc hội đã nhìn nhận và thấy rõ vai trò của quốc phòng-an ninh trong bảo vệ và phát triển đất nước. Các lực lượng vũ trang tinh thần xả thân thì có thừa nhưng trang bị vũ khí thì không đồng bộ, lạc hậu, thậm chí có nơi thiếu thốn. Trong bối cảnh hiện nay, muốn bảo vệ chủ quyền, đảm bảo được an ninh-chính trị, ngoài ý chí của con người không thể không trang bị vũ khí. Do đó, đề nghị tăng ngân sách mua sắm vũ khí cho quân đội, công an là cần thiết. Chúng ta phải sớm ra Luật Về các vùng biển Việt Nam. Luật này phải được xây dựng trên cơ sở Công ước 1982 của Liên Hiệp Quốc về luật biển, tuyên bố với thế giới về các vùng biển của Việt Nam. Khi đã có luật rồi, chúng ta cần tiến tới ký hiệp định với các quốc gia chung vùng biển với Việt Nam, nhất là Trung Quốc, Thái Lan, Philippines... Xây dựng bộ nguyên tắc ứng xử trên biển Đông. (Theo TuanVietnam.net)