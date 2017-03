Một bí thư huyện ủy xin thôi chức

Ông Phép nguyên là trưởng Công an huyện đảo Phú Quý, trong kỳ đại hội Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bình Thuận khóa XI, ông Phép được giao giữ chức bí thư Huyện ủy nhiệm kỳ 2005-2010. Ông có nguyện vọng trở lại ngành công an và đã được Bộ Công an có quyết định tiếp nhận nên Thường vụ Tỉnh ủy Bình Thuận đồng ý cho ông Phép thôi giữ chức bí thư như trên.

PHƯƠNG NAM