Một nhà báo được công nhận liệt sĩ sau 48 năm hy sinh

Cục Người có công (Bộ LĐ-TB&XH) đã có công văn trả lời tờ trình của UBND tỉnh Nghệ An đề nghị xác nhận liệt sĩ đối với ông Trần Văn Thông (cán bộ báo Miền Tây Nghệ An, nay là báo Nghệ An) đã hy sinh ngày 23-5-1965 trong khi làm nhiệm vụ.

Theo đó, Cục Người có công nhất trí công nhận liệt sĩ đối với ông Thông nếu tại hồ sơ liệt sĩ Đặng Loan (Tổng Biên tập báo Miền Tây Nghệ An) có thể hiện ông Thông hy sinh cùng với liệt sĩ Đặng Loan. Cục đề nghị Sở LĐ-TB&XH tỉnh Nghệ An hướng dẫn báo Nghệ An hoàn thiện hồ sơ trình chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An để cấp giấy báo tử và có công văn gửi Bộ LĐ-TB&XH thẩm định.

Được biết trong hồ sơ liệt sĩ Đặng Loan có tên nhà báo Trần Văn Thông cùng hy sinh. Ông Thông sinh năm 1924 tại Hà Tĩnh, được kết nạp Đảng năm 20 tuổi. Năm 1957, ông Thông xuất ngũ chuyển sang làm nhiệm vụ phụ trách Văn phòng Huyện ủy Nghĩa Đàn (Nghệ An). Năm 1961, ông Thông được điều động sang làm việc tại báo Miền Tây Nghệ An. Ngày 23-5-1965, nhà báo Trần Văn Thông và Tổng Biên tập Đặng Loan đang trực chiến tại cơ quan báo Miền Tây Nghệ An thì bị máy bay Mỹ trút bom khiến hai ông vĩnh viễn ra đi.

Ngày 11-3-2011, gia đình ông Nguyễn Văn Trường đào móng làm nhà ở nơi cơ quan báo Miền Tây Nghệ An cũ đã phát hiện bộ hài cốt ông Thông bị vùi lấp dưới độ sâu 2 m cùng chiếc bút máy khắc chữ “Trần Văn Thông - Nghệ An” và một chiếc đồng hồ, một chiếc ví, đôi dép cao su.

