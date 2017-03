Phường Minh An nằm ở trung tâm đô thị cổ Hội An, nơi tập trung nhiều di tích văn hóa, đời sống kinh tế của người dân phát triển cao nhất ở Hội An. Thu nhập bình quân đầu người hiện đạt trên 25 triệu đồng/năm.