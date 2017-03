Mua niềm tin, giá bao nhiêu?

Cụ thể, từ hai hôm nay lực lượng CSHS Hà Nội được lệnh trà trộn tại các điểm chờ xe buýt, thậm chí các trinh sát còn buộc phải len lỏi trên 70 tuyến xe, cùng đứng, huých, chen lấn, xô đẩy để nhận diện, bắt giữ bọn móc túi với mục tiêu tút lại “nhan sắc” một thứ phương tiện công cộng! Sở dĩ phải gọi là “tút nhan sắc” chỉ vì xe buýt Hà Nội vốn là nỗi ám ảnh nặng nề cho những người sử dụng nó về sự thiếu an toàn: Nạn móc túi phổ biến và kéo dài đến mức chẳng cần những trinh sát dạn dày trận mạc, một phóng viên báo chí mới vào nghề cũng có thể ghi hình rõ mồn một hành vi vi phạm luật pháp này ở hầu hết các điểm chờ xe đông người.

Tương tự, “Ngày hội mua nhà giá gốc” tại Hà Nội sau bao ì xèo đã buộc phải khai mạc để “vớt” lại danh dự cho chủ đầu tư, dù đã có tới 50% gian hàng bị bỏ trống và số tiền thu được chưa bằng 10% chi phí bỏ ra. Thế nhưng mọi công sức có nguy cơ “xuống sông, xuống biển” khi người ta phát hiện ngay chính hôm khai mạc 21-10 đã có hiện tượng công khai chào bán căn hộ với giá chênh tới 14% so với giá gốc. Và dĩ nhiên, thông tin này ngay lập tức khiến hàng ngàn khách hàng ngờ vực về những loại “giá gốc” khác chào bán trong cùng hội chợ!

Lâu nay không phải người dân Hà Nội không quan tâm đến xe buýt, song hàng loạt vấn đề về chất lượng dịch vụ (trong đó có tệ nạn móc túi) đã góp phần cản bước khiến họ chỉ có cách chọn xe cá nhân. Mới đây, do có chủ trương từ lãnh đạo ngành giao thông vận tải, được chính quyền TP ủng hộ, không có cách nào khác tệ nạn móc túi trên xe buýt phải được “dọn dẹp” thì mới mong lấy lại niềm tin của nhân dân vào xe buýt. Còn ở hội chợ “Nhà giá gốc”, biết khách hàng từng thất vọng do sự PR vụng về, chủ đầu tư đã phải rất kiên trì và cắn răng chịu lỗ nhưng cuối cùng việc in tờ rơi rao bán căn hộ với giá chênh của một công ty tham gia hội chợ đã giáng một đòn đau vào những nỗ lực ấy mà lý do lại rất đơn giản: Việc lấy tiền chênh là thông lệ quá phổ biến!

Hai câu chuyện nhỏ nhưng lại cho thấy trả giá cho niềm tin lớn thế nào!

VẠN BẢO