Mưa to ở Nam bộ và Tây Nguyên

Vị trí tâm áp thấp nhiệt đới trên khu vực phía nam quần đảo Hoàng Sa. Ngày 17-10, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới từ 39 đến 61 km/giờ. Chiều 18-10, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới cách bờ biển từ Đà Nẵng đến Phú Yên khoảng 130 km về phía đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7, tức là từ 50 đến 61 km/giờ, giật cấp 8, cấp 9.

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới khu vực giữa biển Đông, vùng biển các tỉnh từ Quảng Trị đến Khánh Hòa có gió mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9; biển động mạnh. Ở các tỉnh ven biển trung và nam Trung bộ, Tây Nguyên và Nam bộ có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to và dông, cần đề phòng lũ quét và sạt lở đất ở vùng núi, ngập úng ở vùng trũng.