Mức phạt tiền sẽ cao ngất ngưởng!

Thảo luận về dự án Luật Giám định tư pháp, các đại biểu tiếp tục thể hiện nhiều ý kiến khác nhau đối với cơ cấu tổ chức của các tổ chức giám định tư pháp công lập. Theo dự luật, sẽ không còn giám định viên pháp y thuộc Phòng Kỹ thuật hình sự công an cấp tỉnh. Về vấn đề này, Thứ trưởng Bộ Công an Phạm Quý Ngọ cho rằng cần tiếp tục giữ lại giám định viên pháp y thuộc Phòng Kỹ thuật hình sự công an tỉnh. Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hà Hùng Cường cho biết: Ở Nga không có lực lượng giám định tư pháp nào thuộc công an cấp tỉnh cả!