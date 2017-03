Muốn chạy xe ôm, phải xin phép?

Muốn chạy xe ôm, cần điều kiện gì? - Có hộ khẩu thường trú hoặc giấy tạm trú do chính quyền địa phương cấp; - Có sức khỏe, có đơn xin tham gia vận tải hành khách... Đơn phải ghi rõ tên tuổi, địa chỉ, biển kiểm soát của phương tiện và cam đoan chấp hành đúng quy định về địa điểm đăng ký đón khách, giá cước. - Trường hợp điều khiển phương tiện dưới 50 cm3 phải có giấy chứng nhận học tập Luật Giao thông do ngành GTVT cấp. - Hiệu lực của đơn xin kinh doanh đối với người có hộ khẩu là một năm, với người có giấy tạm trú tối đa không quá một năm. - Giá cước là giá thỏa thuận giữa hành khách và người điều khiển phương tiện nhưng không vượt quá giá cước trần (nếu có) do UBND tỉnh, thành phố quy định. (Theo dự thảo thông tư hướng dẫn thực hiện quy định về việc sử dụng xe máy, xe môtô để vận chuyển hành khách và hàng của Bộ GTVT)