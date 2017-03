Muốn chống tham nhũng, thanh tra phải quyết tâm

Không để tội phạm lộng hành Bộ trưởng Bộ Công an Trần Đại Quang cho hay từ 15-12-2012 đến nay, lực lượng công an đã phát hiện gần 5.000 vụ phạm tội hình sự, bắt và xử lý hơn 8.400 đối tượng. Đặc biệt, Công an TP.HCM đã triển khai 34 tổ công tác phối hợp gồm CSGT, cảnh sát cơ động, cảnh sát hình sự tuần tra, kiểm soát và phát hiện, triệt phá 73 băng nhóm tội phạm, bắt giữ 193 đối tượng gây án nghiêm trọng… Đánh giá cao những nỗ lực của ngành công an nhưng đại biểu Đỗ Văn Đương cảnh báo tình trạng dẹp chỗ này, chỗ khác lại nảy sinh phức tạp. “Sau khi chúng ta tấn công mạnh thì tội phạm ở TP.HCM có chiều hướng giảm rõ rệt. Nhưng ngay lập tức thì tội phạm ở Đồng Nai, Bình Dương, Long An lại có chiều hướng gia tăng” - ông Đương phản ánh và kiến nghị phải tránh bệnh thành tích trong đấu tranh chống tội phạm. Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Lê Thị Nga cũng đề xuất: “Ở nơi nào để tội phạm lộng hành thì chúng ta phải xem xét trách nhiệm của giám đốc công an và trưởng công an các quận, huyện. Đồng chí nào không đáp ứng thì phải thay thế sớm để bảo đảm an toàn tốt hơn cho người dân”. Dùng thuốc độc trong nước sản xuất Theo Bộ trưởng Bộ Công an Trần Đại Quang, hiện nay số án tử hình chưa thi hành còn 532 đối tượng. Đến nay Bộ cũng đã xây dựng, lắp đặt thiết bị phục vụ thi hành án tử hình tại năm cơ sở thi hành án ở Hà Nội, TP.HCM, Sơn La, Nghệ An và Đắk Lắk, đồng thời đào tạo, tập huấn về nghiệp vụ cho cán bộ, chiến sĩ. Bộ cũng đã phối hợp với các bộ, ngành trình Chính phủ dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định quy định về thi hành án tử hình bằng hình thức tiêm thuốc độc theo hướng sử dụng thuốc độc sản xuất trong nước. Nguyên tổng giám đốc Agribank bị bắt Cơ quan điều tra vừa khởi tố, bắt giam ông Phạm Thanh Tân (nguyên Tổng Giám đốc Ngân hàng NN&PTNT - Agribank) về tội thiếu trách nhiệm trong quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng. Bộ trưởng Công an Trần Đại Quang công bố thông tin trên tại hội nghị. Ông Phạm Thanh Tân đã bị miễn nhiệm chức vụ ủy viên Hội đồng quản trị kiêm tổng giám đốc Agribank từ 13-7-2011. Cùng bị miễn nhiệm đợt đó còn có Chủ tịch Hội đồng quản trị Nguyễn Thế Bình. Cả hai vị này được tạm bố trí công tác tại Văn phòng Ngân hàng Nhà nước và giữ hàm vụ trưởng. Ông Nguyễn Ngọc Bảo, Vụ trưởng Chính sách tiền tệ Ngân hàng Nhà nước lúc đó đã được điều động về làm chủ tịch Hội đồng quản trị thay cho ông Bình. Trang web của Agribank thông tin đây là ngân hàng thương mại - định chế tài chính lớn nhất Việt Nam với tài sản trên 560.000 tỉ đồng, tổng nguồn vốn hơn 513.000 tỉ đồng.