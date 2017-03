“Muốn tự do thì đừng làm lãnh đạo”

VNA vẫn được tổ chức giải golf Tối 19-10, ông Nguyễn Văn Công - chánh văn phòng, người phát ngôn của Bộ GTVT - cho biết Bộ trưởng Đinh La Thăng đã đồng ý cho Vietnam Airlines (VNA) tiếp tục tổ chức giải golf thường niên cho các khách hàng VIP của hãng này vào ngày 22-10.“Đây là giải nằm trong hoạt động kinh doanh, đối ngoại được tổ chức thường niên của hãng dành cho khách hàng, giấy mời đã phát ra nên bộ trưởng cho phép tiếp tục tổ chức” - ông Công nói.“Sai thẩm quyền”

Cục trưởng Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật (Bộ Tư pháp) Lê Hồng Sơn nói như vậy khi trao đổi với PV về nội dung công văn số 6630/BGTVT-TCCB "về việc không tham gia chơi golf" được Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Đinh La Thăng ký ngày 17-10. Theo ông Sơn, văn bản số 6630 viết "các đồng chí lãnh đạo thuộc diện bộ quản lý từ cấp vụ và tương đương trở lên không chơi golf, không tổ chức hoặc tham gia các giải golf" là văn bản có chứa quy phạm. "Văn bản này có nội dung sai thẩm quyền, vi phạm quyền của cán bộ, công chức. Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải nên thu hồi"- ông Sơn nói. Ông Sơn còn cho rằng: "Việc chấn chỉnh tình trạng chơi golf quá đà của cán bộ, công chức là đúng, nhưng phải trên cơ sở làm đúng pháp luật".

Văn bản này nhằm tăng cường sự tập trung làm việc trong tình hình khó khăn hiện nay. “Chơi golf, chơi thể thao rất tốt, bản chất các môn thể thao không có gì xấu cả, nếu có điều kiện chơi được là tốt. Nhưng trong lúc bối cảnh kinh tế đất nước khó khăn, đặc biệt các doanh nghiệp gặp khó khăn thế này thì phải tập trung trí tuệ, thời gian nhiều hơn cho công việc”- ông Thăng nói."Khi làm lãnh đạo, ngoài quy định của pháp luật thì phải chấp nhận quy định của cơ quan, đơn vị. Nếu anh muốn tự do như người dân bình thường, đừng làm lãnh đạo nữa"Bộ trưởng Đinh La ThăngVới ý kiến cho rằng quy định không chơi golf cả trong ngày nghỉ được cho là ảnh hưởng tự do cá nhân, ông Thăng lý giải: “Đây là quy định riêng của ngành giao thông, giống như các ngành y tế, giáo dục... cũng có quy định riêng của mình nhưng không làm mất tự do của mọi người. Đảng viên có 19 điều không được làm, không hát karaoke ngoài giờ thì có mất tự do không?”.Trước thông tin một lãnh đạo Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật (Bộ Tư pháp) trả lời báo chí rằng văn bản của bộ trưởng Bộ GTVT yêu cầu các lãnh đạo chủ chốt của bộ không chơi golf là trái quy định, Bộ trưởng Đinh La Thăng vẫn bảo lưu quan điểm văn bản này là quy định nội bộ của Bộ GTVT. Nếu Bộ Tư pháp có văn bản yêu cầu, Bộ GTVT sẽ có ý kiến trả lời.Theo một lãnh đạo Thanh tra Bộ GTVT, dù bộ này chưa xử lý cán bộ nào chơi golf mà bỏ bê công việc nhưng việc Bộ trưởng Đinh La Thăng ra văn bản này là muốn các lãnh đạo trong ngành tập trung vào công việc. Bởi vì việc chơi golf mất nhiều thời gian, trong khi ngành giao thông có đặc thù là thường đi kiểm tra công trường vào những ngày nghỉ cuối tuần. Đó là chưa kể chi phí, dụng cụ chơi golf đắt tiền cũng có thể làm phát sinh hình thức hối lộ.Ông Phạm Tăng Lộc, vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ (Bộ GTVT) - đơn vị được giao tổ chức kiểm tra, giám sát việc cán bộ chơi golf, cho biết Vụ Tổ chức cán bộ sẽ có những biện pháp bí mật để theo dõi việc chấp hành quy định trên.Theo L.KIÊN T.PHÙNG (TTO)