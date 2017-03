Năm 2009: Phát hiện 17.290 vụ phạm tội kinh tế, tham nhũng

Theo báo cáo của Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ - Bộ Công an, năm 2009, tội phạm kinh tế và tham nhũng được phát hiện nhiều hơn về số vụ và thiệt hại so với năm 2008. Phát hiện 17.290 vụ phạm tội kinh tế, tham nhũng, thiệt hại 2.432 tỉ đồng, nhiều hơn 2.837 vụ so năm 2008.

Nổi lên là: Tội phạm lừa đảo, lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản gia tăng, tập trung lĩnh vực ngân hàng, chứng khoán, bất động sản, xuất khẩu lao động, đầu tư tài chính... với thủ đoạn chủ yếu là lợi dụng sơ hở trong việc quản lý hệ thống máy tính, giả chữ ký của lãnh đạo ngân hàng và khách hàng; lập nhiều công ty, dùng giấy tờ giả để vay tiền đầu tư bất động sản, đầu tư chứng khoán, cho vay nặng lãi; lập phương án kinh doanh giả, sử dụng giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của dân hoặc làm giả sổ tiết kiệm đem thế chấp nhiều ngân hàng để vay vốn rồi chiếm đoạt; lập dự án, xin đầu tư xây dựng các khu đô thị và lập quy hoạch khống để bán chiếm đoạt tài sản… (vụ Chi nhánh ngân hàng Công thương Long Thành, Đồng Nai bị lừa đảo gần 400 tỷ đồng; vụ lừa đảo bán đất của 8 dự án chưa được phê duyệt trên địa bàn Hà Nội, chiếm đoạt trên 500 tỉ đồng…). Đáng lưu ý, việc đầu tư tài chính trong nhân dân đã dẫn đến tình trạng vỡ nợ, vỡ hụi ở nhiều địa phương (Gia Lai, Thái Nguyên, Hà Nội, Bắc Giang, Phú Thọ, Bắc Ninh...), nhiều vụ việc có dấu hiệu của tội phạm lừa đảo, tuy nhiên việc xử lý còn gặp nhiều khó khăn, gây bức xúc trong một bộ phận quần chúng nhân dân. Qua các vụ án đã phát hiện, điều tra cho thấy tội phạm tham nhũng vẫn rất phức tạp và tiềm ẩn lớn, tập trung ở các ngành, lĩnh vực kinh tế trọng điểm và trong cơ quan quản lý Nhà nước, thủ đoạn hoạt động tinh vi, có sự móc nối, cấu kết của một số cán bộ thoái hóa, biến chất trong các cơ quan quản lý Nhà nước gây thiệt hại lớn (vụ lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ tại Bến Cát, Bình Dương; vụ tham ô tại Công ty Cổ phần xi măng Mai Sơn - Sơn La; vụ lợi dụng chức vụ quyền hạn tại Công ty Công nghiệp rừng Tây Nguyên…). Theo NGUYỄN HOÀNG (ANTĐ)