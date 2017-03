Năm 2010: Chỉ có 127 cán bộ, chiến sĩ thuộc Công an Hà Nội bị xử lý kỷ luật

Ngày 28-12-2010, tại buổi gặp mặt các cơ quan báo chí trung ương và TP Hà Nội, Trung tướng Nguyễn Đức Nhanh, Phó Tổng cục trưởng, Tổng cục An ninh 2 - Bộ Công an, Giám đốc Công an TP Hà Nội cho biết, trong năm 2010, Công an TP Hà Nội đã thi hành nhiều hình thức kỷ luật đối với 127 cán bộ, chiến sĩ (chiếm khoảng 0,8% tổng biên chế).

Trong số đó có hơn 20 trường hợp cán bộ, chiến sĩ bị tước quân tịch, phải rời khỏi ngành; hơn 10 trường hợp bị xử lý hình sự, bắt tạm giam… Qua các mặt công tác nghiệp vụ, Công an TP Hà Nội tiếp tục góp phần kiềm chế gia tăng tội phạm; tỷ lệ khám phá án chung đạt hơn 70%, riêng trọng án đạt hơn 90%; tiếp tục kiềm chế tai nạn giao thông (trên cả 3 tiêu chí), giảm số vụ cháy nổ… Theo Thành Tâm (HNM)