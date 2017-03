Năm 2010 DN bớt 15 ngày cho khai thuế

Năm 2010 chấm dứt cảnh chờ đợi mua hóa đơn Trên thực tế, chỉ chuyện mua hóa đơn thôi doanh nghiệp đã mất rất nhiều thời gian, công văn, đơn từ, thậm chí cả chi phí "đen". Để xén 30% thủ tục hành chính về thuế, Bộ Tài chính đang giao cho Tổng cục Thuế xây dựng đề án về hóa đơn. Theo đó, các doanh nghiệp được tự in hóa đơn để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh. Với doanh nghiệp nhỏ, mới thành lập chưa thể in hóa đơn để sử dụng, cơ quan thuế sẽ bán trong một thời gian nhất định. Việc doanh nghiệp tự in hóa đơn có logo trên đó sẽ giúp doanh nghiệp tự bảo vệ quyền lợi và hạn chế doanh nghiệp ma, hạn chế mua bán hóa đơn. Dự kiến đầu năm 2010 sẽ chấm dứt cảnh chờ đợi mua hóa đơn, quyết toán sử dụng hóa đơn...