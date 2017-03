Năm 2010 giảm đầu tư cho một số tập đoàn

Cụ thể, ngân khoản 10 tỷ đồng dự kiến đầu tư cho Tập đoàn Dệt may để nâng cấp phòng thí nghiệm sinh thái môi trường công nghiệp dệt may; 28 tỷ đồng cho Tập đoàn Than và khoáng sản để xây dựng trung tâm thực nghiệm công nghệ chế tạo máy, phòng thí nghiệm hiệu suất thiết bị điều hòa không khí, tủ lạnh bị cắt để chuyển vốn cho chương trình biển Đông hải đảo. Thay vì xài tiền ngân sách, các doanh nghiệp này sẽ phải tự cân đối nguồn thu trong hoạt động kinh doanh để thực hiện các dự án của mình.

Quốc hội quyết định dành hơn 22.000 tỷ đồng để điều chỉnh lương tối thiểu chung từ 650.000 đồng/tháng hiện tại lên 730.000 đồng/tháng, dự kiến từ 1-5-2010. Các khoản chi cho giáo dục, y tế... vẫn được duy trì ở mức cao với 19.000 tỷ đồng cho giáo dục dạy nghề, 12.000 tỷ đồng cho y tế và hơn 56.000 tỷ đồng cho lương hưu và bảo đảm xã hội. Đáng chú ý, ngân sách năm tới sẽ phải trích ra hơn 70.000 tỷ đồng để trả các khoản nợ và viện trợ chính phủ đến hạn thanh toán.

NGHĨA NHÂN