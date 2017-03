Năm 2012 lạm phát sẽ dưới 10%

Chi ngân sách vẫn vượt hơn 70.000 tỉ đồng Theo Ủy ban Tài chính - Ngân sách của QH, tổng số chi ngân sách Nhà nước vẫn vượt dự toán 9,7%, tương đương 70.400 tỉ đồng. Chỉ riêng đầu tư phát triển vượt dự toán tăng 15,1% (23.000 tỉ đồng). “Đây là mức tăng cao. Đề nghị CP giải trình rõ về nguyên nhân nguồn tăng chi cho đầu tư phát triển vượt so với dự toán” - Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách Phùng Quốc Hiển nói. Ủy ban Tài chính - Ngân sách cũng cho rằng việc rà soát, cắt giảm, đình hoãn các dự án khởi công mới thực hiện chưa nghiêm túc. Nhiều dự án mới chưa cấp bách vẫn được khởi công, trong khi dự án cần sớm hoàn thành, đưa vào sử dụng để phát huy hiệu quả lại không được bố trí vốn. Năm 2012, cần thực hiện các biện pháp tiết kiệm, thắt chặt chi tiêu, tinh giảm biên chế và thu gọn bộ máy, bố trí vốn cho các dự án trọng điểm quốc gia. Đặc biệt, cần ưu tiên đầu tư cho con người và thực hiện an sinh xã hội, tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh. Ủy ban Tài chính - Ngân sách đồng tình với CP về phương án tăng lương tối thiểu của công chức lên mức 1,05 triệu đồng và phụ cấp công vụ ở mức 25%. Đồng thời, đề nghị CP có phương án tách bạch giữa công chức, viên chức, cán bộ nghỉ hưu để có lộ trình tăng lương cho phù hợp. THÀNH VĂN