Năm 2012 lương tối thiểu tăng lên 1,05 triệu đồng

Không tăng danh mục dự án mới trong năm năm tới Nhận xét về tình hình thực hiện vốn trái phiếu chính phủ (TPCP), Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính và Ngân sách của Quốc hội Phùng Quốc Hiển cho hay nhu cầu sử dụng vốn này tăng quá cao so với khả năng cân đối ngân sách và sức chịu đựng của nền kinh tế, đe dọa an ninh tài chính quốc gia. Theo Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Bùi Quang Vinh, hiện vẫn còn hơn 2.300 dự án và tiểu dự án còn dở dang. Để hoàn thành các dự án này, trong năm năm 2011-2015 cần trên 405.000 tỉ đồng TPCP. Chính phủ đã trình quốc hội dự kiến huy động trong năm năm tới 225.000 tỉ đồng vốn TPCP, đáp ứng khoảng 40% nhu cầu. Theo ông Phùng Quốc Hiển, Thường trực Ủy ban Tài chính và Ngân sách thống nhất với mức đề xuất này. Tuy nhiên, các dự án phải đảm bảo bố trí ít nhất 70% vốn và cương quyết không tăng danh mục mới các dự án, công trình. Cạnh đó, nên đưa nguồn vốn TPCP vào trong cân đối ngân sách từ năm 2013 và sớm ban hành Luật Đầu tư công. T.HẰNG Báo cáo tình hình KTXH cần phải đánh giá sâu sát hơn ở mặt chủ quan. Đó là những vấn đề trong quản lý, điều hành, chủ trương chính sách, chỉ đạo… Chỉ riêng về mặt quản lý nhà nước hiện nay, phải nói rằng không có chỗ nào là không có vấn đề cả. Từ KTXH, quốc phòng an ninh, đối ngoại… Chủ tịch Quốc hội NGUYỄN SINH HÙNG Nên giữ tốc độ tăng trưởng GDP 7%, có thể đưa xuống 6,5% nhưng đừng thấp hơn 6%. Như vậy mới giải quyết được các vấn đề xã hội, nhất là lao động việc làm. “Nên thay đổi tư duy từ tăng trưởng nhanh, bền vững chuyển sang phát triển bền vững. Vì chung ta chưa đủ điều kiện để thực hiện một lúc hai mục tiêu vừa nhanh, vừa bền vững như vậy. Chúng ta đi vào chiều sâu trong đầu tư chứ không thể đi theo chiều rộng. Cho nên trước hết vẫn là kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, CPI đưa về một con số, năm sau nữa xuống còn 8% hoặc 7% và giảm xuống mức 5% vào 2015. Ông PHÙNG QUANG HIỂN,

