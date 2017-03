Năm 2013: TP.HCM phấn đấu tăng GDP 9,5%-10%

UBND TP.HCM vừa có báo cáo tình hình kinh tế-xã hội (KT-XH) và thu chi ngân sách TP năm 2012; phương hướng, nhiệm vụ phát triển KT-XH và dự toán thu chi ngân sách 2013. Theo đó, nhiệm vụ cơ bản TP đề ra năm 2013 là tiếp tục ổn định kinh tế vĩ mô, kiềm chế lạm phát, thúc đẩy sản xuất kinh doanh, tạo thêm được nhiều việc làm mới cho người lao động.

25/30 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch

Theo báo cáo, mặc dù tình hình kinh tế thế giới và trong nước năm qua còn nhiều khó khăn nhưng TP đã thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp để duy trì tốc độ tăng trưởng ổn định, hợp lý (9,2%), gấp hơn 1,8 lần cả nước. Có 25/30 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch năm 2012, còn các chỉ tiêu chưa đạt là: Tốc độ tăng trưởng GDP, tổng kim ngạch xuất khẩu, kim ngạch xuất khẩu (không tính dầu thô), số lao động được tạo việc làm mới, diện tích nhà ở bình quân đầu người.

Để tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường, TP đã tập trung triển khai nhiều giải pháp như gia hạn, miễn, giảm, giãn thuế cho DN, hỗ trợ DN tiếp cận vốn ngân hàng với lãi suất phù hợp, quảng bá, mở rộng thị trường tiêu thụ hàng tồn kho. Theo đó, trong năm 2012, TP đã gia hạn nộp thuế thu nhập DN cho DN nhỏ và vừa với tổng số thuế 1.418 tỉ đồng…

Song hành cùng các chương trình bình ổn giá, việc TP tiếp tục mở rộng hệ thống bán buôn, bán lẻ, tổ chức đưa hàng Việt về phục vụ người dân vùng ven, công nhân khu công nghiệp-khu chế xuất… đã làm tốt được việc cung ứng hàng hóa, điều tiết giá cả, góp phần kiềm chế lạm phát, ổn định đời sống người dân và thực hiện các chính sách an sinh xã hội.

Giải quyết việc làm, đảm bảo an sinh xã hội cho người dân là một trong những vấn đề TP quan tâm. Ảnh: HTD

Bên cạnh những kết quả đạt được, TP cũng thẳng thắn chỉ ra nhiều tồn tại như kinh tế TP phát triển còn chưa thật sự bền vững, thị trường hàng hóa, bất động sản còn tiếp tục khó khăn do sức mua thấp, lượng hàng tồn kho nhiều, nợ xấu tăng. Tình hình trật tự an toàn xã hội trên địa bàn còn diễn biến phức tạp, nhất là tình trạng tội phạm cướp giật ngày càng táo tợn, gây bất an cho người dân.

Tạo thêm nhiều việc làm mới

Năm 2013, TP đã đề ra 29 chỉ tiêu phát triển KT-XH và môi trường, trong đó phấn đấu GDP tăng 9,5%-10%, GDP bình quân đầu người đạt khoảng 4.000 USD/năm, chỉ số giá tiêu dùng thấp hơn tốc độ tăng của cả nước. Tỉ lệ thất nghiệp giảm xuống còn 4,8%, đồng thời số lao động được tạo việc làm mới đạt 120.000 người.

Cụ thể, TP sẽ tập trung thúc đẩy phát triển sản xuất và tiêu dùng, giảm hàng tồn kho. Bên cạnh đó, TP tiếp tục phối hợp với các cơ quan trung ương quản lý chặt chẽ thị trường tài chính, tiền tệ, góp phần kiềm chế lạm phát. Theo đó, TP sẽ tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát đối với hoạt động tín dụng, ngân hàng trên địa bàn để kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm. Đồng thời, TP chủ động đề xuất các giải pháp hỗ trợ, khắc phục những ngân hàng yếu kém để tránh hiệu ứng lây lan, đảm bảo an toàn hệ thống.

Một trong những vấn đề được TP quan tâm chú ý đó là giải quyết việc làm, đảm bảo an sinh xã hội cho người dân. Trong giai đoạn nhiều DN ngưng hoạt động, tỉ lệ người thất nghiệp gia tăng như hiện nay, sang năm 2013 TP sẽ tiến hành đa dạng hóa các kênh giao dịch trên thị trường lao động, tăng cường tổ chức các ngày hội việc làm cũng như các kênh tư vấn để người lao động có nhiều cơ hội tìm được việc làm hơn.

Ngoài ra, TP cũng đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án cho vay vốn việc làm với lãi suất thấp, tiếp tục đưa lao động sang làm việc tại các thị trường hiện có và thị trường mới có thu nhập cao, an toàn. Song song với đó là cải thiện đời sống vật chất cho người lao động tại các KCN-KCX, giải quyết kịp thời các chế độ an sinh xã hội, bảo hiểm thất nghiệp đối với lao động mất việc làm…

Tăng cường tuần tra để ngăn chặn tội phạm Theo báo cáo, trong năm 2012, trên địa bàn TP xảy ra hơn 5.000 vụ phạm pháp hình sự, giảm 7,5% (tương đương 403 vụ) so với năm trước. Số vụ phạm pháp hình sự đã được điều tra khám phá là 3.675 vụ. Trong năm 2013, TP sẽ tập trung triển khai các kế hoạch chuyên đề đấu tranh với từng loại tội phạm có tổ chức, cướp có vũ khí, tội phạm giết người, cố ý gây thương tích do nguyên nhân xã hội, phòng, chống trộm xe máy, phòng, chống tội phạm xâm phạm tài sản người nước ngoài tại khu vực trung tâm TP. Đặc biệt, TP cũng sẽ tăng cường bố trí lực lượng kiểm soát và tuần tra mật phục tại các khu vực, tuyến, địa bàn trọng điểm phức tạp về hình sự, địa bàn giáp ranh và địa bàn cần chuyển hóa. Nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân Về công tác cải cách hành chính, năm 2013, TP tiếp tục đổi mới phương thức làm việc của cơ quan hành chính nhà nước. Thực hiện công khai minh bạch, hướng dẫn rõ ràng và thường xuyên cập nhật thông tin, quy trình thủ tục để tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và DN dễ thực hiện. Tiếp tục triển khai và chuẩn hóa việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông nhằm tăng cường trách nhiệm của các cơ quan hành chính nhà nước, nâng cao chất lượng và hiệu quả phục vụ nhân dân... TP cũng sẽ duy trì thực hiện chế độ khảo sát về sự hài lòng của công dân và DN đối với cơ quan quản lý nhà nước, qua đó kịp thời chấn chỉnh những tồn tại, yếu kém. Đồng thời, hoàn thiện cơ chế để nhân dân đóng góp ý kiến, phản biện xã hội và giám sát công việc trên địa bàn TP, nhất là về các chính sách KT-XH, về quy hoạch, kế hoạch.

THU HƯƠNG