Năm 2015, kim ngạch thương mại Việt Nam - New Zealand đạt 1 tỉ USD

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và ngài Jerry Mateparae bày tỏ hài lòng về sự phát triển ngày càng tốt đẹp của quan hệ hai nước, nhất là từ khi hai nước nâng cấp quan hệ lên đối tác toàn diện năm 2009. Kim ngạch thương mại hai chiều năm 2012 đạt gần 600 triệu USD; New Zealand có 20 dự án đầu tư tại Việt Nam với tổng vốn đăng ký 77,8 triệu USD…

Hai bên nhất trí sẽ nỗ lực đưa kim ngạch thương mại song phương đạt 1 tỉ USD vào cuối năm 2015; khuyến khích doanh nghiệp hai nước đầu tư sang nhau… Về biển Đông, hai nhà lãnh đạo tái khẳng định tầm quan trọng của hòa bình, ổn định, an toàn, an ninh và tự do hàng hải tại biển Đông; giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình; tôn trọng luật pháp quốc tế.

PL