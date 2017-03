Năm 2015-2016: Xem xét thông qua Luật Biểu tình

Tôn trọng quyền con người, quyền công dân Về các quy định liên quan quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân, so với HP năm 1992, HP năm 2013 có nhiều sửa đổi, bổ sung và phát triển. Theo đó, HP ghi nhận mọi người có quyền, công dân có quyền; quyền con người là quyền tự nhiên, bất cứ ai cũng có quyền đó; quyền công dân là quyền của những người có quốc tịch Việt Nam. HP cũng khẳng định rõ quyền con người, quyền công dân chỉ có thể bị hạn chế theo quy định của luật trong trường hợp cần thiết vì lý do quốc phòng, an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, đạo đức xã hội, sức khỏe của cộng đồng. Và để mọi người, công dân thực hiện các quyền của mình thì HP quy định trách nhiệm của Nhà nước là phải ban hành luật hoặc pháp luật để tạo điều kiện thuận lợi cho mọi người và công dân thực hiện tốt các quyền của mình. Phó Chủ tịch QH UÔNG CHU LƯU