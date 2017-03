Nắm chặt tay khi ra khơi

Từ khi tình hình biển Đông phức tạp, chúng tôi đã yêu cầu các đồn biên phòng củng cố hoạt động 100 tổ tàu, thuyền hiện có trong tỉnh để bà con vừa tương trợ, đoàn kết ứng phó các tình huống bất trắc, vừa phát huy vai trò nòng cốt trong việc hỗ trợ bảo vệ an ninh, chủ quyền vùng biển. Chúng tôi cũng đang đề xuất Nhà nước có hỗ trợ tích cực hơn về nhiều mặt với mô hình này. Đại tá NGUYỄN TRỌNG HUYỀN, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Phú Yên Hiện đi biển có nhiều bất ổn, rủi ro nên mỗi khi ra khơi, chúng tôi rủ thêm tàu của anh em trong làng cùng đi để an tâm hơn khi đánh bắt, lỡ gặp những chuyện xấu trên biển thì còn có thể giúp được nhau mà thoát nạn trở về. Ngư dân NGUYỄN NAM, xã An Hải, huyện Lý Sơn (Quảng Ngãi) Sau nhiều chuyến đánh bắt thành từng nhóm chung, tôi thấy rất có hiệu quả. Chỗ nào có nhiều hải sản anh em gọi các tàu trong tổ đến khai thác nên ăn nên làm ra, mùa mưa bão có gì cũng kịp thời hỗ trợ lẫn nhau. Phải đoàn kết như thế mới sống, mới bám biển lâu dài được. Ngư dân TRƯƠNG ĐÌNH NHÂN, chủ tàu cá QNg-96211