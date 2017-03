Năm văn minh đô thị 2009: Xử phạt nặng hơn

Năm 2008: Tuyên truyền, tăng cường phạt TP.HCM đã phạt hơn 350 ngàn trường hợp vi phạm văn minh đô thị với số tiền phạt tổng cộng hơn 56 tỷ đồng. Trong đó lĩnh vực vệ sinh, trật tự đô thị phạt gần 90 ngàn vụ với số tiền gần 12 tỷ đồng. Riêng số vụ vi phạm giao thông do Công an TP xử lý lên đến hơn 1,5 triệu vụ, tăng hơn 50% so với năm 2007.