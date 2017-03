Nâng cao đào tạo cán bộ, chiến sĩ công an

Phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an cần tiếp tục quán triệt sâu sắc đến toàn thể cán bộ, chiến sĩ công an nhân dân về tấm gương đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh, những giá trị tư tưởng, đạo đức, văn hóa và tâm hồn cao đẹp kết tinh trong Di chúc của Người để ra sức học tập và noi theo. Cần tổ chức thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” trong toàn lực lượng.

Thủ tướng nhắc nhở ngành công an cần tổng kết công tác đào tạo của lực lượng công an nhân dân trong 40 năm qua, đổi mới toàn diện công tác đào tạo, nâng cao chất lượng đào tạo “vừa hồng, vừa chuyên” trong lực lượng công an nhân dân.