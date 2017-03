Nâng cao vai trò quản lý nhà nước của lực lượng công an nhân dân

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Trưởng ban Chỉ đạo xây dựng đề án, nhấn mạnh thời gian tới Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an phải nâng cao vai trò trong thực hiện chức năng quản lý nhà nước của lực lượng công an nhân dân; nghiên cứu để sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy; quan tâm tới chính sách thu hút, động viên đối với lực lượng trực tiếp chiến đấu, đơn vị cơ sở…

Báo cáo tại buổi làm việc, Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an khẳng định đã thực hiện đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác, chiến đấu và xây dựng lực lượng công an nhân dân trong tình hình mới. Đồng thời, đã nghiên cứu, đề xuất Chính phủ sửa đổi, bổ sung chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Bộ Công an theo hướng tăng cường cho lực lượng trực tiếp chiến đấu và hướng về cơ sở; sắp xếp lại tổ chức và hoạt động của các doanh nghiệp nhà nước trong công an nhân dân.

