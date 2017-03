Nâng chất hoạt động lập pháp của Quốc hội

Lắng nghe dân và tiếp tục đổi mới Sáng 5-1, tại Hà Nội, QH đã tổ chức lễ míttinh kỷ niệm 65 năm ngày Tổng tuyển cử đầu tiên (ngày 6-1-1946). Chủ tịch QH Nguyễn Phú Trọng khẳng định cuộc tổng tuyển cử đầu tiên đã đánh dấu bước nhảy vọt về thể chế dân chủ, mở ra một thời kỳ mới cho đất nước. Qua 65 năm phát triển, QH đã thực hiện tốt các chức năng đã được nhân dân giao phó. Trong đó, hoạt động lập pháp, giám sát đều được nâng cao, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội và khắc phục các thiếu sót, hạn chế của các cơ quan chức năng. “Lắng nghe ý kiến của nhân dân đã làm cho QH thực sự trở thành cơ quan đại biểu cao nhất, đại diện cho tiếng nói của nhân dân. QH sẽ tiếp tục đổi mới hoạt động, nhất là các hoạt động về chất vấn, giám sát sao cho ngày càng hiệu quả, thiết thực” - chủ tịch QH khẳng định. THÀNH VĂN Nhớ Quốc hội khóa I Một ngày sau khi đọc Tuyên ngôn độc lập, ngày 3-9-1945, trong phiên họp đầu tiên của Chính phủ lâm thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã phát biểu: “Tôi đề nghị tổ chức càng sớm càng hay cuộc tổng tuyển cử với chế độ phổ thông đầu phiếu”. Ngày 8-9-1945, Hồ Chủ tịch ra Sắc lệnh số 14/SL về cuộc tổng tuyển cử bầu QH. Sự hình thành và phát triển của QH trên thế giới cho thấy chế độ bầu cử QH khi mới ra đời vốn không phải là một chế độ phổ thông đầu phiếu mà là chế độ đầu phiếu hạn chế. Sự phát triển của dân chủ đã đưa chế độ bầu cử đến chế độ phổ thông đầu phiếu. Ra đời muộn hơn so với QH ở các nước trên thế giới nhưng QH Việt Nam đã được bầu với nguyên tắc tiến bộ này. Chủ tịch Hồ Chí Minh nhấn mạnh: “Trong cuộc tổng tuyển cử, hễ là những người muốn lo việc nước đều có quyền ra ứng cử, hễ là công dân thì đều có quyền đi bầu cử. Không chia gái trai, giàu nghèo, tôn giáo, nòi giống, giai cấp, đảng phái, hễ là công dân Việt Nam đều có hai quyền đó. Vì lẽ đó cho nên tổng tuyển cử tức là tự do, bình đẳng; tức là dân chủ, đoàn kết”. Ngày 6-1-1946, cuộc tổng tuyển cử bầu QH đã diễn ra thắng lợi trên toàn quốc với 333 đại biểu trúng cử. Đó là một QH dân chủ đầu tiên ở vùng Đông Nam Á, cũng là QH đầu tiên của các nước thuộc địa cũ được độc lập, tự do. Lần đầu tiên, những công dân Việt Nam vừa “rũ bùn đứng dậy sáng lòa” đã được thực hiện quyền làm chủ đất nước bằng lá phiếu bầu ra cơ quan đại diện cho ý chí và nguyện vọng của chính mình - QH khóa I. Kỷ niệm 65 năm ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu ra QH Việt Nam, nhớ về một QH kháng chiến - lập hiến - kiến quốc, một QH đã lãnh đạo thành công công cuộc chống giặc đói, giặc dốt và giặc ngoại xâm, chúng ta càng tin tưởng về một QH hoạt động ngày càng khởi sắc xứng đáng với sự ủy thác quyền lực của nhân dân. DIỆP VĂN SƠN