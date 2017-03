Dự án này cũng ba lần được quyết định thay đổi tổng mức đầu tư, từ 1.500 triệu USD (năm 1997) lên 2.501 triệu USD (năm 2005) và 3.053,5 triệu USD (năm 2009).

Tại hội nghị, Bộ trưởng Bộ Công thương Vũ Huy Hoàng thừa nhận: “Quá trình triển khai dự án kéo dài quá lâu, tiến độ bàn giao nhà máy bị chậm khoảng chín năm so với yêu cầu trong Nghị quyết 07/1997/QH10 và chậm khoảng bảy tháng so với tiến độ đã cam kết trong hợp đồng EPC”. Theo ông Hoàng, nguyên nhân do dự án bị chuyển đổi hình thức đầu tư nhiều lần nên phải tốn rất nhiều thời gian để giải quyết các vấn đề pháp lý và ổn định tổ chức. Mặt khác, công tác thực hiện thiết kế tổng thể, lựa chọn nhà thầu EPC giai đoạn liên doanh bị kéo dài trong 42 tháng do quan điểm các bên không đồng thuận; thực hiện phát triển thiết kế tổng thể và làm các thủ tục phê duyệt bổ sung kéo dài 18 tháng; khung pháp lý chưa hoàn chỉnh trong khi các gói thầu của dự án đều áp dụng hình thức quản lý đầu tư xây dựng cơ bản mới ở Việt Nam (hợp đồng EPC) làm cho chủ đầu tư và các nhà thầu Việt Nam rất lúng túng trong việc triển khai thực hiện… Nguyên nhân chủ quan được xác định do năng lực quản lý dự án của chủ đầu tư còn hạn chế, đặc biệt đối với dự án nhà máy liên doanh có quy mô lớn, lần đầu tiên được xây dựng tại Việt Nam.

Dự thảo Báo cáo thẩm tra của Ủy ban Khoa học-Công nghệ và Môi trường đánh giá một trong những thành công của dự án là sản phẩm của nhà máy hiện đáp ứng khoảng 30% nhu cầu tiêu thụ xăng dầu trong nước, góp phần bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia, phát huy hiệu quả sử dụng nguồn tài nguyên dầu thô của đất nước. Tuy nhiên, nhiều đại biểu dự hội nghị chưa đồng tình với đánh giá cho rằng “hiệu quả kinh tế riêng lẻ của nhà máy tuy không cao nhưng về hiệu quả kinh tế tổng hợp của dự án đặt trong tổng thể phát triển kinh tế của cả cụm công nghiệp với hàng loạt sản phẩm khác nhau thì hiệu quả kinh tế-xã hội là rất cao”.

Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội Mã Điền Cư nhận xét, báo cáo của Chính phủ chưa phân tích rõ nguyên nhân, đặc biệt là nguyên nhân chủ quan, của những yếu kém khi triển khai dự án. “Báo cáo phải chỉ rõ trách nhiệm của Chính phủ, của các bộ, ngành liên quan đến việc chỉ đạo điều hành dự án trong 13 năm qua, đồng thời phải làm rõ trách nhiệm của chủ đầu tư” - ông Cư nhấn mạnh. Trong khi đó, dự thảo báo cáo thẩm tra lẽ ra phải mang tính phản biện cao thì theo ông Cư, còn quá đơn giản, sơ sài khi đề cập tới những hạn chế.

