Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh tầm quan trọng chiến lược của quan hệ đối tác ASEAN-Ấn Độ đối với hòa bình, ổn định và phát triển của khu vực và khẳng định Việt Nam đóng góp tích cực thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược ASEAN-Ấn Độ phát triển mạnh mẽ và thực chất trong những năm tới.

Thủ tướng cũng nhấn mạnh cần thúc đẩy hợp tác giải quyết các thách thức an ninh khu vực, trong đó có an ninh, an toàn, tự do hàng hải; nhấn mạnh tuân thủ luật pháp quốc tế, Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển 1982 cũng như Tuyên bố Cấp cao ASEAN-Trung Quốc kỷ niệm 10 năm DOC và sớm đạt được Bộ Quy tắc ứng xử ở biển Đông (COC).

Thủ tướng Ấn Độ Manmohan Singh khẳng định Ấn Độ coi trọng việc củng cố và tăng cường quan hệ và hợp tác của Ấn Độ với ASEAN về mọi mặt; tiếp tục coi ASEAN là một trong những trụ cột chính trong chính sách “Hướng Đông”. Hội nghị đã thông qua Tuyên bố Tầm nhìn với quyết định quan trọng về việc nâng quan hệ ASEAN-Ấn Độ lên đối tác chiến lược.

