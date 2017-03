Nâng quan hệ Việt Nam - Indonesia thành đối tác chiến lược

Tổng thống Cộng hòa Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono đón Chủ tịch nước Trương Tấn Sang. Ảnh: TTXVN

Về hợp tác kinh tế, hai nhà lãnh đạo phấn đấu đưa kim ngạch thương mại hai chiều vượt 5 tỉ USD trước năm 2015 và đạt 10 tỉ USD vào năm 2018. Đẩy mạnh hợp tác an ninh lương thực, dầu khí, nghề cá và các vấn đề biển. Về hợp tác quốc phòng - an ninh, hai nhà lãnh đạo nhất trí xúc tiến đàm phán, sớm ký kết quy chế về tuần tra phối hợp giữa hải quân hai nước tại vùng biển tiếp giáp, góp phần duy trì ổn định và an ninh trên biển.

Về biển Đông, hai nhà lãnh đạo tái khẳng định tầm quan trọng của hòa bình, ổn định, an toàn, an ninh và tự do hàng hải tại biển Đông. Giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình, kiềm chế, không sử dụng hoặc đe dọa sử dụng vũ lực; tôn trọng luật pháp quốc tế; thực hiện đầy đủ tuyên bố về ứng xử của các bên ở biển Đông (DOC) và sớm hoàn thành Bộ Quy tắc ứng xử ở biển Đông (COC).



