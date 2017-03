Nâng tầm quan hệ hợp tác Việt Nam-Hàn Quốc

Tổng thống Park Geun-hye và Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đánh giá cao sự phát triển mạnh mẽ của quan hệ song phương kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao hai nước năm 1992. Hai nhà lãnh đạo bày tỏ quyết tâm tăng cường hợp tác trên nhiều lĩnh vực như chính trị, an ninh, quốc phòng, thương mại và kinh tế, văn hóa và xã hội, các vấn đề khu vực và quốc tế… Trên tinh thần đó, hai nhà lãnh đạo nhất trí tìm biện pháp củng cố cơ chế ủy ban liên chính phủ hiện nay để nâng tầm quan hệ hợp tác song phương trong giai đoạn mới.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye phát biểu với báo chí. Ảnh: TTXVN

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Tổng thống Park Geun-hye cũng nhất trí tăng cường các cuộc trao đổi cấp cao giữa Chính phủ, Quốc hội, chính đảng hai nước và đẩy mạnh các kênh đối thoại hiện có nhằm tăng cường hợp tác chính trị, an ninh và tin cậy lẫn nhau. Hai nhà lãnh đạo nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì hòa bình, ổn định, bảo đảm an ninh, an toàn trên biển và tự do hàng hải; công nhận sự cần thiết giải quyết các tranh chấp bằng con đường hòa bình, tuân thủ luật pháp quốc tế giữa các bên liên quan...

TLL (Theo TTXVN)