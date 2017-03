Nâng vị trí dân để chống tham nhũng

Kể từ cuộc đối thoại PCTN lần thứ 10 diễn ra vào tháng 11-2011 đến nay, các cơ quan thanh tra nhà nước đã phát hiện 49 vụ và 67 người có hành vi liên quan đến tham nhũng với giá trị tài sản là 132,7 tỉ đồng. Lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm cũng phát hiện, khởi tố mới 222 vụ, 469 bị can và thu hồi nộp ngân sách Nhà nước trên 410 tỉ đồng, tăng 80 vụ và 224 bị can so với cùng kỳ năm trước. Đáng lưu ý, trong năm năm qua, các cơ quan chức năng đã khởi tố 1.458 vụ án tham nhũng với 3.151 bị can, truy tố 1.603 vụ và 3.387 bị cáo. Số tiền tham nhũng bị thu hồi về ngân sách Nhà nước là 1.061,6 tỉ đồng cùng với 218,8 ha đất.