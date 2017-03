Nên công nhận ngư dân là liệt sĩ

Cùng ngày, đoàn đại biểu thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác khối doanh nghiệp miền Trung-Tây Nguyên đã tham quan triển lãm có chủ đề “Hoàng Sa của Việt Nam, những bằng chứng lịch sử”. Triển lãm trưng bày nhiều tài liệu, bản đồ, các đề tài nghiên cứu về chủ quyền của Việt Nam đối với Hoàng Sa - Trường Sa gồm: 95 bản đồ khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với Hoàng Sa - Trường Sa do các nước phương Tây xuất bản; các bản đồ và Atlas do ông Trần Thắng, Chủ tịch Viện Văn hóa và giáo dục Việt Nam tại Mỹ, trao tặng; các bản đồ “Hoàng triều trực tỉnh địa dư toàn đồ” do nhà xuất bản Thượng Hải (Trung Quốc) xuất bản năm 1904; các tư liệu liên quan đến quần đảo Hoàng Sa thuộc phông tư liệu Đệ nhất, Đệ nhị, Phủ Thủ tướng của chính quyền Việt Nam Cộng hòa.

Đặc biệt, triển lãm còn có các hình ảnh về lễ khao lề thế lính Hoàng Sa tại đảo Lý Sơn và các chứng tích về đội hùng binh đi cắm mốc chủ quyền tại Hoàng Sa - Trường Sa từ xa xưa.