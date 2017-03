Nên thành lập ủy ban quản lý đấu giá thuốc

Đề cập đến vấn đề giá thuốc, ĐB Phạm Xuân Thường (Thái Bình) và Trương Văn Vở (Đồng Nai) tỏ ra bức xúc về việc trao quyền đấu giá thuốc cho các bệnh viện, dẫn đến giá thuốc bị đẩy cao hơn so với giá thị trường đến 20%-40%. Trả lời về vấn đề trên, Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến cho hay đây là thực trạng mà ngành y tế đã nhìn thấy. Nguyên nhân là do quá trình lòng vòng của các tầng lớp trung gian, rồi các hãng dược bắt tay với thầy thuốc kê đơn các thuốc không cần thiết để hưởng hoa hồng… Còn một nguyên nhân nữa là do ngành y tế đang “vừa đá bóng, vừa thổi còi” khi vừa là nơi sản xuất thuốc, cấp phép nhập khẩu và cả kê đơn chữa bệnh. Để giải quyết vấn đề trên, bà Tiến cho rằng ngành y tế chỉ nên quản lý về chuyên môn, bảo đảm an toàn thuốc đến chữa bệnh cho nhân dân, còn giá thì giao cho đơn vị khác. Cụ thể, nên lập ủy ban quản lý đấu giá gồm nhiều bộ để chọn được giá thuốc hợp lý nhất, thống nhất cho cả nước…

Cũng theo bà Tiến, tới đây sẽ sửa đổi các quy định của pháp luật, đồng thời phối hợp với các bộ Tài chính, Công Thương, các đại sứ quán… để tham khảo đưa danh mục giá của các loại thuốc lên mạng. Các doanh nghiệp khi đấu thầu, nhập thuốc phải căn cứ vào mức giá đó và giá trúng thầu phải thấp hơn giá kê khai.

Về vấn đề tăng giá dịch vụ y tế, bà Tiến khẳng định việc điều chỉnh này là cần thiết, vì mức giá trên đã hàng chục năm chưa được sửa đổi, đã lỗi thời, gây khó khăn cho các bệnh viện. Hơn nữa, việc tăng giá dịch vụ cơ bản không ảnh hưởng đến những người được thụ hưởng từ bảo hiểm y tế, trong đó có người nghèo, người cận nghèo…

Dẫn ra hàng loạt các vụ việc xảy ra thời gian qua như vụ em bé bị cắt bàng quang rồi bác sĩ cắt nhầm thận của bệnh nhân, nhiều ĐB đề nghị Bộ trưởng cho biết về tình trạng đạo đức của bác sĩ đi xuống, nạn phong bì trong bệnh viện… Toàn bộ những vấn đề trên sẽ được Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến tiếp tục trả lời vào phiên chất vấn sáng 14-11. Sau khi bà Tiến trả lời, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng sẽ “đăng đàn” để trả lời các câu hỏi chất vấn của ĐB.

THÀNH VĂN