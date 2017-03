Nếu kịp sẽ báo cáo Quốc hội kết quả thanh tra Vinashin

“Khi có kết luận thì đoàn sẽ báo cáo với tôi, tôi sẽ phải kiểm tra lại tính xác thực của việc này. Sau đó mới thống nhất để báo cáo Thủ tướng” - ông nói.

Cuộc thanh tra VNS được tiến hành theo yêu cầu của Thủ tướng, vì vậy theo luật, sau khi có kết luận của Thanh tra Chính phủ sẽ còn phải qua thủ tục báo cáo để Thủ tướng kết luận. Theo ông Truyền, tiến độ thanh tra đã được đẩy nhanh, trước thời hạn luật định sáu ngày. Về việc có báo cáo kết quả thanh tra với QH không, ông Truyền cho biết còn tùy thuộc vào Chính phủ. Chính phủ chỉ đạo nếu kịp thì làm nhưng nếu chưa kịp thì cũng sẽ có cách phù hợp để báo cáo với QH.

Nghị quyết phiên họp Chính phủ ban hành ngày 9-11 cũng yêu cầu hoàn tất việc kiểm điểm, kiến nghị xử lý trách nhiệm vụ VNS trước Hội nghị Trung ương 14 - bước chuẩn bị quan trọng cuối cùng cho Đại hội XI.

Về vấn đề này, Tổng Thanh tra Trần Văn Truyền cho biết kết luận thanh tra sẽ làm rõ thêm những sai phạm cụ thể của VNS, gắn liền với trách nhiệm của lãnh đạo VNS và những cơ quan có trách nhiệm giúp Chính phủ quản lý, kể cả trách nhiệm của Chính phủ. Đây sẽ là cơ sở để Chính phủ có kết luận và chỉ đạo về trách nhiệm, kiểm điểm trách nhiệm theo đúng tinh thần của Trung ương. “Kết luận thanh tra chỉ nói rõ việc nào do Chính phủ, việc nào do Thủ tướng, việc nào do các bộ, ngành. Còn kết luận trách nhiệm của Thủ tướng, tôi nghĩ sẽ có cơ quan có trách nhiệm khác xem xét, có ý kiến” - ông Truyền nói.

Ngày 11-11, Ủy ban Thường vụ QH (UBTVQH) đã có văn bản trả lời kiến nghị của đại biểu QH Nguyễn Minh Thuyết về việc lập ủy ban đặc biệt điều tra vụ VNS. Theo đó, cơ quan thường trực của QH khẳng định kiến nghị của ông Thuyết là phù hợp với luật định. Tuy nhiên, vấn đề của VNS đang được cơ quan có thẩm quyền của Đảng, nhà nước xem xét, nên “cân nhắc kỹ nhiều mặt, UBTVQH thống nhất chưa cần thiết trình QH thành lập ủy ban này”.

