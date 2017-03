New Zealand tiếp tục đầu tư mạnh vào Việt Nam

Phó Thủ tướng Phạm Gia Khiêm khẳng định Việt Nam đang sử dụng hiệu quả nguồn vốn ODA của New Zealand. Nguồn vốn này được đầu tư chủ yếu trong các lĩnh vực giáo dục-đào tạo, xóa đói giảm nghèo, phát triển bền vững... Phó Thủ tướng cũng cảm ơn New Zealand đã ủng hộ Việt Nam ứng cử làm thành viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc và mong muốn New Zealand tiếp tục ủng hộ Việt Nam làm tốt vai trò chủ tịch ASEAN 2010.

Bộ trưởng Murray McCully New Zealand cho biết sẽ tiếp tục đầu tư vào Việt Nam trên các lĩnh vực có thế mạnh như giáo dục-đào tạo, khoa học kỹ thuật, củng cố và thúc đẩy hơn nữa hợp tác hai nước.

YN