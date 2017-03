Ngăn chặn cho được oan, sai!

Theo báo cáo của Thành ủy Hà Nội, ngành tư pháp TP có đầu vào cán bộ thấp, công tác bồi dưỡng chưa sát, trình độ chuyên môn nghiệp vụ hạn chế, đặc biệt là về ngoại ngữ và tin học nên việc ứng dụng trong công tác điều tra, truy tố, xét xử còn gặp khó khăn. Số lượng các bản án bị hủy, sửa ở một số tòa còn nhiều, gây tình trạng khiếu kiện kéo dài. Một số cán bộ tư pháp sa sút về phẩm chất đạo đức, vi phạm kỷ luật...

Đại diện VKSND TP cho biết, nếu tính đến năm 2010 thì lượng kiểm sát viên về hưu rất lớn trong khi cán bộ trẻ có năng lực thì “do cơ chế mà xin chuyển ngành nhiều”. Hơn nữa, theo quy định có ba cấp kiểm sát viên (cấp quận huyện, TP và tối cao) nhưng lại không thể luân chuyển cán bộ. Vì vậy, đơn vị này kiến nghị cho phép sửa đổi luật về kiểm sát viên để có một đội ngũ kiểm sát viên liên tục, kế thừa.

Giám đốc Công an TP Nguyễn Đức Nhanh cho rằng hiện nay điều tra viên cấp quận, huyện đang quá tải, trung bình mỗi điều tra viên phải thụ lý trên 10 vụ án/năm. Hoạt động của ngành công an còn gặp khó khăn do thiếu kinh phí, thiếu cơ sở giam giữ, các trang thiết bị liên quan, kho vật chứng...

Ông Phạm Quang Nghị, Bí thư Thành ủy Hà Nội, cũng thừa nhận là thực tế đội ngũ cán bộ tư pháp TP chưa đáp ứng được yêu cầu. Ông cho rằng nguyên nhân là do Hà Nội luôn có những vụ việc lớn, phức tạp, “nhiều gấp năm, bảy lần các TP khác”. Ngoài ra, về việc hỗ trợ cơ sở vật chất, TP không thiếu nguồn ngân sách nhưng lại gặp khó về quỹ đất, cơ chế...

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết thẳng thắn nhận xét là khối tư pháp TP Hà Nội còn tồn tại những yếu kém. Tình hình tội phạm còn nhiều, an ninh trật tự còn diễn biến phức tạp. Đội ngũ cán bộ còn yếu và thiếu, chậm được đào tạo theo yêu cầu.

Chủ tịch nước đề nghị TP Hà Nội trước hết cần phải không được để xảy ra oan, sai, đồng thời đẩy mạnh việc tranh tụng tại tòa, phát huy tính dân chủ để tìm ra chân lý. Chủ tịch nước nhấn mạnh: “Việc đào tạo cán bộ phải đẩy mạnh hơn nữa theo hướng liên thông; vấn đề cơ sở vật chất cũng phải được bàn thật kỹ”.