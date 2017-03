Ngân hàng nhà nước thêm quyền nhưng chưa thể độc lập

“Cuộc khủng hoảng tài chính vừa qua cho thấy những quy định hiện hành của Luật Ngân hàng nhà nước Việt Nam (NHNN VN) trong việc giám sát hoạt động, xử lý tổ chức tín dụng lâm vào tình trạng khó khăn, có thể gây mất an toàn hệ thống là chưa đầy đủ. Những quy định về thẩm quyền của nhà nước trong việc can thiệp vào hoạt động cũng như chế tài đối với các tổ chức tín dụng yếu kém chưa đủ mạnh”. Thống đốc NHNN VN Nguyễn Văn Giàu phát biểu khi thay mặt Chính phủ trình Quốc hội bộ đôi Luật NHNN VN (sửa đổi) và Luật Các tổ chức tín dụng (sửa đổi) vào sáng 2-11.

Tăng thẩm quyền cho NHNN

Chính phủ đề nghị sửa đổi luật theo hướng quy định rõ và nâng thẩm quyền của NHNN trong việc thực thi chính sách tiền tệ như: xác định cơ chế lãi suất áp dụng đối với hoạt động của các tổ chức tín dụng (không phụ thuộc vào quy định lãi suất tối đa trong Bộ luật Dân sự); quyết định lượng tiền cung ứng bổ sung cho lưu thông hằng năm; quyết định hạn mức tăng trưởng tín dụng trong trường hợp nền kinh tế có những diễn biến không thuận lợi; quyết định hạn chế các giao dịch ngoại hối để đảm bảo ổn định tài chính tiền tệ quốc gia...

Giao dịch tại Ngân hàng Ngoại thương, TP.HCM. Ảnh: HTD

Trong hoạt động quản lý, thanh tra, giám sát, NHNN có quyền can thiệp trực tiếp vào hoạt động của các tổ chức tín dụng trong những hoàn cảnh đặc biệt để đảm bảo an toàn cho hệ thống ngân hàng và lợi ích quốc gia. Chẳng hạn, quyết định cho vay đặc biệt để hỗ trợ khả năng chi trả cho người gửi tiền của các tổ chức tín dụng lâm vào tình trạng khó khăn tạm thời; can thiệp để hạn chế thẩm quyền điều hành, quản trị tổ chức tín dụng thông qua việc áp đặt kiểm soát đặc biệt đối với các tổ chức tín dụng có vấn đề; buộc các tổ chức tín dụng có những vi phạm nghiêm trọng pháp luật về hoạt động ngân hàng phải giải thể, sát nhập...

Độc lập là mục tiêu lâu dài

Khoản 1 Điều 2 dự án Luật NHNN VN (sửa đổi) quy định: “NHNN VN là cơ quan ngang bộ của Chính phủ, là ngân hàng trung ương của nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam”. Một số ý kiến của cơ quan thẩm tra là Ủy ban Kinh tế đề nghị cần phải xây dựng ngân hàng trung ương theo hướng độc lập, hoạt động theo quy định của pháp luật, được chủ động hoạch định và thực thi chính sách tiền tệ quốc gia. Đây là xu hướng chung mà nhiều nước trên thế giới áp dụng.

Tuy nhiên, đa số ý kiến của Ủy ban Kinh tế cho rằng giữ nguyên địa vị pháp lý của NHNN như hiện nay là “phù hợp với thể chế chính trị và trình độ phát triển, mức độ hội nhập của nền kinh tế cũng như nguồn lực cán bộ”. “Việc xây dựng một ngân hàng trung ương hiện đại, có tính tự chủ và tính độc lập cao trong hoạch định và thực thi chính sách tiền tệ là mục tiêu lâu dài trong nhiều năm tới” - báo cáo thẩm tra nhấn mạnh.

Dự luật lần này đã bỏ quy định hiện hành về Hội đồng tư vấn chính sách tài chính-tiền tệ quốc gia cho Thủ tướng và bổ sung quy định thống đốc NHNN có quyền thành lập các ban, hội đồng tư vấn. Một số ý kiến trong Ủy ban Kinh tế cho rằng việc sử dụng các công cụ chính sách tiền tệ đòi hỏi các quyết định cần có sự trao đổi, bàn bạc của một tập thể lãnh đạo và chuyên gia cao cấp trong hệ thống tài chính-tiền tệ. Ở các nước, công việc này thường được giao cho hội đồng chính sách tiền tệ nằm trong ngân hàng trung ương. Ủy ban này đề nghị cần nghiên cứu, bổ sung quy định về việc thành lập hội đồng chính sách tiền tệ trong NHNN.

Kinh doanh những gì pháp luật cho phép

Đối với dự án Luật Các tổ chức tín dụng (sửa đổi), có nhiều ý kiến khác nhau về quy định phạm vi hoạt động của tổ chức tín dụng: chỉ được kinh doanh những gì pháp luật cho phép hay được kinh doanh những gì pháp luật không cấm. Ủy ban Kinh tế cho rằng nên quy định tổ chức tín dụng chỉ được kinh doanh những gì pháp luật cho phép để phù hợp với thực tế ở Việt Nam.

Một quy định khác cũng được quan tâm là số cổ phần tối đa mà một cổ đông được quyền sở hữu. Dự thảo quy định cổ đông là cá nhân được sở hữu không quá 5% và cổ đông là tổ chức sở hữu không quá 10% vốn điều lệ. Cho rằng quy định như vậy sẽ trói buộc việc thu hút vốn, công nghệ từ các đối tác chiến lược của các ngân hàng thương mại, Ủy ban Kinh tế đề nghị tăng mức giới hạn lên gấp đôi.

Tăng quyền, phải tăng sự minh bạch “Đi liền với việc trao quyền tự chủ về thẩm quyền tổ chức và tài chính thì đòi hỏi phải có những yêu cầu minh bạch thông tin, tăng trách nhiệm giải trình để đảm bảo sự giám sát chặt chẽ của Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội và có tính định hướng chính sách đối với thị trường. Ủy ban Kinh tế đề nghị thiết kế một số điều luật quy định rõ ràng việc báo cáo, cung cấp thông tin theo ba cấp độ: công chúng, Chính phủ và Quốc hội, trong đó có một điều riêng về cung cấp thông tin phục vụ hoạt động của Quốc hội.” (Trích Báo cáo thẩm tra của Ủy ban Kinh tế)

LÊ KIÊN