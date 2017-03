Ngàn người tiễn đưa trung úy hy sinh tại Trường Sa

(PL)- Sáng 23-1, gần ngàn người dân đã đến tiễn đưa Trung úy Phan Văn Hạnh (33 tuổi, hy sinh khi đang làm nhiệm vụ tại đảo Tốc Tan C, quần đảo Trường Sa) về nơi an nghỉ cuối cùng tại nghĩa trang xã Vĩnh Thành (huyện Yên Thành, Nghệ An).