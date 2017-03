Ngành công an phải mạnh hơn để đáp ứng giai đoạn mới

Thủ tướng biểu dương ngành công an năm qua đã triển khai hàng loạt giải pháp đấu tranh kiềm chế các loại tội phạm kinh tế-xã hội. “Không có môi trường bình yên thì không có kết quả phát triển xã hội” - Thủ tướng khẳng định.

Thủ tướng giao nhiệm vụ cho ngành công an năm 2009 cần quan tâm nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về an ninh, trật tự an toàn xã hội, bảo đảm an ninh quốc gia. Trước mắt, tập trung đảm bảo an ninh trật tự trong dịp Tết cổ truyền, ngăn chặn đốt pháo, không để tai nạn giao thông gia tăng. Bên cạnh đó, không để xảy ra biểu tình, bạo loạn, khủng bố... Một nhiệm vụ quan trọng đối với ngành công an là cần chú trọng công tác xây dựng lực lượng công an nhân dân đủ mạnh, đáp ứng nhiệm vụ trong giai đoạn mới.