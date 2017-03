Ngành tòa án tiếp tục nâng cao chất lượng xét xử

Theo Chủ tịch nước, chất lượng, hiệu quả ngày càng cao của công tác xét xử đã góp phần to lớn vào việc giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong năm 2010.

Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết với các đại biểu dự hội nghị. Ảnh: TTXVN

Chủ tịch nước nhấn mạnh nhiệm vụ trọng tâm năm 2011 và những năm tiếp theo của ngành tòa án là tiếp tục nâng cao chất lượng xét xử, đào tạo, năng lực chuyên môn và phẩm chất đạo đức của cán bộ, thẩm phán. Chủ tịch nước cũng chỉ rõ nguyên nhân chính của những hạn chế, yếu kém mà chủ yếu là do chủ quan, đòi hỏi sự giám sát chặt chẽ của chi bộ đảng cơ sở và công tác thanh tra, kiểm tra.

Từ đó, Chủ tịch nước đề nghị ngành tòa án chú trọng chất lượng xét xử, đẩy mạnh hoạt động tranh tụng tại tòa; giảm tới mức thấp nhất số lượng vụ án bị hủy, sửa. Đặc biệt, ngành tòa án phải hạn chế, chấm dứt những hiện tượng tiêu cực trong xét xử.

T.LƯU