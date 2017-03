Ngành tư pháp TP.HCM: Làm tốt vai trò “gác cửa” văn bản pháp luật

Hơn 600 người được nhập quốc tịch Việt Nam Sắp tới trên toàn địa bàn TP sẽ thực hiện thủ tục “một cửa” liên thông hộ tịch - hộ khẩu - BHYT, thời gian làm hồ sơ chỉ còn 11 ngày so với trước đây là 26 ngày. Trong năm 2012, nhiều hoạt động tư pháp phục vụ dân sinh triển khai trên địa bàn TP.HCM đã được người dân đánh giá tích cực. Trong đó đáng lưu ý là thủ tục “một cửa” liên thông hộ tịch - hộ khẩu - BHYT được thí điểm tại một số quận trong năm 2012 và vừa được UBND TP phê duyệt triển khai toàn TP trong năm 2013. Theo đó, người dân không cần phải đi lại nhiều lần (đến UBND phường làm khai sinh, qua công an nhập hộ khẩu, rồi quay lại phường lấy thẻ BHYT), mà chỉ cần nộp hồ sơ tại UBND phường-xã, thị trấn và đến hẹn sẽ nhận: khai sinh, thẻ BHYT và hộ khẩu vừa đăng ký thường trú cho trẻ mới sinh. Thời gian làm hồ sơ rút ngắn còn 11 ngày so với nhóm thủ tục cũ mất đến 26 ngày. Tương tự, nhóm thủ tục liên thông khai tử - cắt hộ khẩu sẽ chỉ cần sáu ngày. Ngoài ra, Sở đã rà soát chuyển Bộ Tư pháp trình Chủ tịch nước nhập quốc tịch Việt Nam cho 629 người không có quốc tịch đã cư trú ổn định tại TP trên 20 năm. Có quốc tịch Việt Nam, họ sẽ được hưởng các quyền công dân, có giấy tờ tùy thân, dễ xin được việc làm ổn định, hưởng các chính sách an sinh xã hội, đời sống khá hơn so với lao động tự do bấp bênh, đứng tên sở hữu tài sản nhà đất, xe, đăng ký kinh doanh… Ngành tư pháp TP cũng đã thí điểm thành công chế định thừa phát lại, đáp ứng nhu cầu dịch vụ pháp lý của người dân, tạo tiền đề quan trọng để QH thông qua Nghị quyết tiếp tục thí điểm chế định này đến hết năm 2015 và mở rộng thí điểm ở các tỉnh, thành phố khác. Đây là bước tiến quan trọng đẩy mạnh tiến trình cải cách tư pháp, xã hội hóa hoạt động thi hành án dân sự, đem lại nhiều tiện ích cho người dân. Bên cạnh đó, trong lĩnh vực công chứng cũng có chương trình phòng, chống giấy tờ giả tập huấn cho các tổ chức hành nghề công chứng những kinh nghiệm nghiệp vụ phát hiện giấy tờ giả, rà soát kẻ gian giả mạo gia chủ. Đồng thời, nâng cấp chương trình nối mạng nội bộ công chứng, trang bị thêm nhiều công cụ cảnh báo rủi ro đa chiều: truy xuất nguồn gốc bất động sản, lịch sử giao dịch… để hỗ trợ công chứng viên phát hiện những hợp đồng bất thường. Bớt gánh nặng thủ tục . Để khắc phục những tồn tại và tăng cường hiệu quả hoạt động, ngành tư pháp TP đề ra những nhiệm vụ trọng tâm gì trong năm 2013, thưa giám đốc? + Nhằm tạo bước đột phá về chất lượng ban hành VBQPPL, ngành tư pháp sẽ tập trung thẩm định tính khả thi, hợp lý của những dự thảo quy định mới, nhất là các văn bản nhằm thúc đẩy quá trình tái cơ cấu nền kinh tế và phục vụ phát triển kinh tế-xã hội của TP. Đồng thời tạo cơ chế thống nhất, gắn kết giữa xây dựng quy định pháp luật và thi hành pháp luật. Trong sáu tháng đầu năm 2013, UBND TP sẽ hoàn tất chuyển giao công tác kiểm soát thủ tục hành chính về Sở Tư pháp. Như vậy sắp tới, Sở Tư pháp sẽ tăng cường thực thi nhiệm vụ mới để cắt bớt gánh nặng thủ tục và giảm tối đa chi phí cho người dân và doanh nghiệp; cải thiện chất lượng thủ tục hành chính, nhất là trong lĩnh vực đất đai, đầu tư, đăng ký kinh doanh nhằm thu hút đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh, phòng ngừa tham nhũng. Bên cạnh đó cũng sẽ tập trung nguồn lực xây dựng đề án đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư…