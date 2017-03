Ngày 22-5, bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND

Theo đó, việc bầu cử sẽ diễn ra vào ngày Chủ nhật 22-5-2011. Thành phần Hội đồng Bầu cử trung ương cũng được thông qua với 21 người, do chủ tịch Quốc hội làm chủ tịch. Ngoài ra, sẽ còn có các tiểu ban giúp việc hội đồng như Tiểu ban Chỉ đạo giải quyết công tác khiếu nại, tố cáo về bầu cử; Tiểu ban Tuyên truyền và Tiểu ban An ninh, trật tự, an toàn, xã hội. Ngày bầu cử và hội đồng bầu cử được công bố chính thức vào 21-1 tới, trước ngày bầu cử 120 ngày.

T.VĂN