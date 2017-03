Ngày 25 hằng tháng là “Ngày Cam”

Thông điệp mà tổng thư ký Liên Hiệp Quốc đưa ra là: “Đừng im lặng. Bất cứ khi nào bạn chứng kiến một hành vi bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em. Đừng lảng tránh. Hãy hành động”. Ngày 25-10, Cơ quan Phụ nữ Liên Hiệp Quốc (UN Women) tại Việt Nam cho biết như trên.

Chủ đề của “Ngày Cam” (25-10) là “Bảo đảm không gian an toàn cho phụ nữ và trẻ em gái”. Theo UN Women, hiện nay nhiều phụ nữ và trẻ em gái đang phải đối mặt với bạo lực, quấy rối và lạm dụng tình dục. Theo một điều tra năm 2012 tại Hà Nội, chỉ có 16% các em gái tham gia khảo sát luôn cảm thấy an toàn tại các địa điểm công cộng, 8% luôn cảm thấy an toàn khi đi xe buýt và 30% chưa bao giờ cảm thấy an toàn khi đi bộ.

HUY HÀ