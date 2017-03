Ngày chất vấn thứ hai: Truy đến cùng trách nhiệm cá nhân

GS Nguyễn Lân Dũng (Dăk Lăk): Bộ trưởng cứ lòng vòng Bộ trưởng NN&PTNT thiếu sót ít hơn còn thẳng thừng nhận lỗi, vậy mà Bộ trưởng Công thương trách nhiệm hơn nhiều lại cứ lòng vòng “một phần trách nhiệm”. Tôi cho là Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng chưa mạnh dạn nhận rõ trách nhiệm của mình, khiến nhiều đại biểu bức xúc. Không thể nói đi nói lại “có ngừng xuất khẩu đâu, chỉ tạm ngừng ký hợp đồng mới”. Ngừng ký là chết rồi còn gì nữa. Bộ trưởng nhấn mạnh là vẫn đạt chỉ tiêu xuất khẩu gạo, song vấn đề là nếu điều hành tốt, có thể xuất được nhiều hơn, nông dân có lãi cao hơn. Chứ như phản ánh của đại biểu các tỉnh ĐBSCL thì lúa giờ ùn tắc, chưa bán được trong khi giá giảm mạnh, lãi rất thấp. Nông dân nhiều nơi bỏ ruộng rồi. Đại biểu Lê Thị Dung (An Giang): Đừng vin lý do an ninh lương thực Chúng tôi đại diện cho tiếng nói của cử tri vựa lúa miền Nam, rất bức xúc. Bộ trưởng Hoàng trả lời chất vấn của đoàn đại biểu, nói nông dân có lãi 30%-40%. Lãi sao được? Dân có thói quen bán lúa tại đồng cho thương lái. Thương lái thu gom bán lại cho doanh nghiệp xuất khẩu. Giá giảm, lại nhiều tầng nấc như thế mà bộ trưởng đánh giá có lãi là không sát với thực tế. Tôi cho rằng bộ trưởng phải thấy được trách nhiệm của mình trong tham mưu tạm dừng hợp đồng xuất khẩu gạo. Đừng vin lý do an ninh lương thực. Nhà nước phải chuẩn bị các nguồn lực thu mua, dự trữ. An ninh lương thực không thể dồn hết lên đầu nông dân. Nông dân chúng ta rất chịu thương chịu khó, chất phác và dễ thông cảm. Nếu các bộ trưởng điều hành lúc nào đó chưa chính xác mà biết mạnh dạn xin lỗi một lời, tôi nghĩ bà con sẵn sàng tha thứ. Có cử tri bảo thế này: Chỉ cần bộ trưởng trình bày là do lúc đó nước sôi lửa bỏng, buộc phải quyết sách như vậy, mong bà con thông cảm thì đã có thể chia sẻ được rồi.