Ngày khai giảng, ngày hy vọng

Học vấn và nhân tài không tự trên trời rơi xuống mà phải được giáo dục và đào tạo: giáo dục gia đình, giáo dục nhà trường và giáo dục xã hội. Cả ba môi trường giáo dục ấy đều quan trọng, có mối tương tác trực tiếp hoặc gián tiếp, bổ sung cho nhau, nâng cao hoặc giảm đi, thậm chí triệt tiêu hiệu quả giáo dục. Con người trở thành một người có nhân cách, có phẩm chất trí tuệ và phẩm chất đạo đức để trở thành người hữu ích cho xã hội là nhờ vào sự giáo dục đó.

Năm học này cả nước có gần 22 triệu học sinh, sinh viên đến trường. Ngày khai giảng là ngày của hy vọng vì nó mở đầu cho một năm phấn đấu góp phần tạo nên cái mà “có nó thì sẽ có tất cả”(*).

Trên cái nền của kết quả giáo dục về sự hình thành nhân cách và phẩm chất để làm người, để sống xứng đáng với danh hiệu làm người, quá trình đào tạo sẽ đem lại cho con người những kỹ năng để sống tốt. Tốt cho bản thân và tốt cho xã hội, đáp ứng được những đòi hỏi ngày càng cao của sự nghiệp phát triển đất nước. Cho nên, nguồn nhân lực của một nước do quá trình đào tạo đem lại tùy thuộc chủ yếu vào thành tựu của quá trình giáo dục. Bởi vậy, mục tiêu của giáo dục rộng lớn hơn rất nhiều việc tạo ra nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu của phát triển. Phải trên cái nền nhân cách và phẩm chất trí tuệ, phẩm chất đạo đức đã được giáo dục mà việc đào tạo, rèn luyện kỹ năng sống, kỹ năng cống hiến và sáng tạo thành công hay thất bại.

Thành bại của sự nghiệp giáo dục và đào tạo không chỉ do nó mà còn do hệ thống lớn hơn mà giáo dục và đào tạo chỉ là một hệ thống nhỏ nằm trong đó. Chẳng hạn như năng lực sáng tạo và khả năng cống hiến của một con người nói ở trên tùy thuộc vào những thể chế đảm bảo được quyền tự do dân chủ cơ bản cho mọi công dân và mỗi cá nhân, tạo được môi trường cởi mở cho sự trao đổi, tuyển lựa; một không gian đủ rộng cho hoạt động của mọi người, mỗi cá nhân, trước hết là hoạt động của tư duy. Từ ví dụ nhỏ ấy cho thấy thành công hay thất bại của ngành giáo dục và đào tạo không thể một mình nó quyết định mà còn tùy thuộc vào xã hội, vào nhà nước.

Khai giảng năm học mới khởi động niềm hy vọng vào sự phấn đấu quyết liệt không chỉ của nhà trường mà là của xã hội, của nhà nước cho cái mà “thiếu nó thì cái còn lại còn gì là đáng giá”.