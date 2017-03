Ngày mai, Hà Nội chính thức mở rộng: Chạy nước rút trước giờ “G”

Chín cơ quan đóng ở Hà Đông Theo sắp xếp của UBND TP Hà Nội thì các cơ quan của Hà Nội mới sẽ chuyển về TP Hà Đông (Hà Tây) gồm: Sở Giao thông Vận tải, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Tư pháp, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Thanh tra nhà nước, Ban quản lý khu công nghiệp và chế xuất, Liên minh các hợp tác xã, Hội Cựu chiến binh, Hội Nông dân. Tạm dừng cấp giấy chứng nhận sở hữu nhà Sở Xây dựng Hà Nội cho biết: Việc cấp chứng nhận sở hữu nhà theo quy trình của Sở Xây dựng Hà Tây cũ sẽ dừng lại để hoàn chỉnh nội dung theo quy định của pháp luật. Các hoạt động quản lý nhà nước về xây dựng đã phân cấp cho các huyện thuộc Hà Tây cũ, TP Hà Đông và Sơn Tây, huyện Mê Linh (Vĩnh Phúc) vẫn thực hiện cho đến khi cấp có thẩm quyền ban hành quy định mới. Bàn giao đối tượng giam giữ Bộ Công an, VKSND tối cao, TAND tối cao vừa ban hành văn bản liên ngành hướng dẫn hoạt động của các cơ quan tố tụng, công an sau khi Hà Nội hợp nhất. Theo văn bản này, trước ngày 1-8, công an các tỉnh Hà Tây, Vĩnh Phúc và TP Hà Nội, công an các huyện thuộc tỉnh Hà Tây, Công an huyện Mê Linh phải thống kê, lập danh sách, phân loại các đối tượng giam giữ, bàn giao cho Công an TP Hà Nội quản lý kể từ ngày 1-8. Các cơ quan thuộc các đơn vị sát nhập cũng sẽ phải thống kê đầy đủ các đối tượng bị truy nã, bàn giao cho Công an TP Hà Nội, đồng thời ra thông báo trên toàn quốc việc thay đổi cơ quan tiếp nhận người có quyết định truy nã.