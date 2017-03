Ngày sức khỏe thế giới 7-4: Xây dựng bệnh viện sẵn sàng trước thảm họa

Theo tiến sĩ Shin Young-soo, Giám đốc WHO khu vực Tây Thái Bình Dương, trong thảm họa và các tình huống khẩn cấp, các cơ sở y tế cần vững chắc về kết cấu, được trang bị đầy đủ cả về thiết bị và nhân lực. Cán bộ y tế phải được đào tạo bài bản để sẵn sàng ứng phó khi có thảm họa.

Theo WHO, từ 1996 đến 2005 có gần 185.000 người tại khu vực Tây Thái Bình Dương bị thiệt mạng do thiên tai. WHO nhận định khu vực này gồm 37 quốc gia và vùng lãnh thổ, rất dễ xảy ra các thảm họa như bão nhiệt đới, lũ lụt, động đất và phun trào núi lửa cũng như các hậu quả của biến đổi khí hậu.