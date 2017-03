Tham gia chương trình có nhiều ca sĩ nổi tiếng, ban nhạc quốc tế The CurtisKing Band với bài hát nổi tiếng Take my hand dành riêng cho nạn nhân da cam.

Chương trình do Hội Chữ thập đỏ TP.HCM, Đài truyền hình TP.HCM và Báo Sài Gòn Giải phóng phối hợp tổ chức.