Nghệ An cần cách làm mới để thoát nghèo

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đề nghị tỉnh Nghệ An cần tiếp tục nghiên cứu các cơ chế, chính sách phù hợp, đột phá, tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất, phải có cách làm mới, chỉ đạo phải quyết liệt hơn nữa để nhà đầu tư triển khai thực hiện dự án nhanh, hiệu quả. Đồng thời, tỉnh cần coi trọng phát triển giáo dục-đào tạo, phát triển nguồn nhân lực có trình độ quản lý và tay nghề cao; đảm bảo an sinh xã hội, xóa đói giảm nghèo, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân, sớm đưa tỉnh Nghệ An thoát khỏi tình trạng nghèo và trở thành tỉnh khá trong cả nước.

Tại hội nghị, UBND tỉnh Nghệ An đã ký kết và trao giấy chứng nhận đầu tư cho 10 dự án mới. Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) đã ký kết thỏa thuận cấp tín dụng cho các nhà đầu tư. Dịp này, ông Nguyễn Văn Bình, Thống đốc NHNN Việt Nam, trao 50 tỉ đồng của ngành ngân hàng ủng hộ xây dựng Đài tưởng niệm và Quảng trường Liệt sĩ Truông Bồn (huyện Đô Lương, Nghệ An).

