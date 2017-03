Nghệ An cần tiếp tục xóa nghèo bền vững

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trồng cây lưu niệm tại Khu di tích Kim Liên. Ảnh: Đ.LAM

Sáng cùng ngày, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng đoàn công tác đã đến thăm, làm việc tại xã Môn Sơn (huyện miền núi Con Cuông, Nghệ An), là nơi thành lập chi bộ Đảng đầu tiên của miền núi tỉnh Nghệ An. Tổng Bí thư mong muốn xã Môn Sơn, huyện Con Cuông, Nghệ An tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, đặc biệt khai thác được những tiềm năng sẵn có phấn đấu giảm nghèo, xóa nghèo bền vững, hình thành các vùng sản xuất chuyên canh, xây dựng nông thôn mới. Tổng Bí thư cũng đã đề nghị Đảng bộ các cấp tỉnh Nghệ An cần phấn đấu thực hiện tốt các Nghị quyết của Trung ương Đảng khóa XI, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh, nâng cao hơn nữa công tác xây dựng Đảng, chỉnh đốn Đảng và vai trò lãnh đạo của Đảng trong việc giúp các địa phương từng bước thoát nghèo.

Đ.LAM